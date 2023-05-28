Yurt dışı sandık sonuçlarında kim önde? İşte güncel oy oranları

14 Mayıs'ta yapılan seçimleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan önde tamamladı. Erdoğan %49.52 oranında oy alırken 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 44.88'de kaldı.
14 Mayıs'ta yurt dışı sonuçlarında yine Başkan Erdoğan ipi göğüsledi.
Anlık oy takibi;
BAŞKAN ERDOĞAN YURT DIŞINDA DA İLK TURU ÖNDE TAMAMLAMIŞTI
Erdoğan ilk turda yurtdışı sonuçlarında Başkan Erdoğan, 1.047.740 oy alırken %57.47 oranını yakaladı Kemal Kılıçdaroğlu ise 721.427 oy ile %39.57'de kaldı.
İKİNCİ TURDA YURT DIŞI SANDIKLARINDA KİM ÖNDE
İkinci tur da yine Başkan Erdoğan seçini önde götürüyor. Saat 19.30 itibariyle sandıkların %32.07'si açıldı. Başkan Erdoğan %57.19 ile önde görülürken Kılıçdaroğlu %42.81 oranında görüldü.
MİLLET SANDIK BAŞINA GİTTİ
Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti.
Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.
Seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.
Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.
Türkiye genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erdi. Bu saatten sonra gelen seçmen oyunu kullanamayacak, ancak saat 17.00'de sandık başında bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oyunu verebilecek.
GÜMRÜKLERDE DE OY KULLANMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 3,5 milyon seçmen için, 73 ülkedeki 151 temsilcilikte 167 noktada sandık kurulları oluşturuldu.
Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erdi. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.