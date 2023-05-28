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    28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı İstanbul seçim sonuçları | Son durum ne? İşte ilçe ilçe detaylar...

    Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklanmaya başladı. Saat 17.00'da sandıkların kapanmasıyla birlikte İstanbul'daki sonuçlar merak edilmeye başlandı. İşte ilçe ilçe son durum...

    İstanbul’da ilçe ilçe sonuçlar

    Cumhurbaşkanlığı 2'nci Tur Seçimlerinde oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibariyle sona erdi. Ülke genelinde, oy sayımı devam ediyor.
    Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erdi. 81 ildeki seçmenler Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. İstanbul'da saat 17.00 itibariyle biten oy verme işleminin ardından oyların sayımı devam ediyor. İşte ilçe ilçe son durum...

    İŞTE İLÇE İLÇE SON DURUM

    ADALAR
    ARNAVUTKÖY
    ATAŞEHİR
    AVCILAR
    BAĞCILAR
    BAHÇELİEVLER
    BAKIRKÖY
    BAŞAKŞEHİR
    BAYRAMPAŞA
    BEŞİKTAŞ
    BEYKOZ
    BEYLİKDÜZÜ
    BEYOĞLU
    BÜYÜKÇEKMECE
    ÇATALCA
    ÇEKMEKÖY
    ESENLER
    ESENYURT
    EYÜPSULTAN
    FATİH
    GAZİOSMANPAŞA
    GÜNGÖREN
    KADIKÖY
    KâĞITHANE
    KARTAL
    KÜÇÜKÇEKMECE
    MALTEPE
    PENDİK
    SANCAKTEPE
    SARIYER
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    SULTANBEYLİ
    SULTANGAZİ
    ŞİLE
    ŞİŞLİ
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    ÜMRANİYE
    ÜSKÜDAR
    ZEYTİNBURNU
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    Yeni itfaiyeciler göreve böyle hazırlanıyor
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