28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı İstanbul seçim sonuçları | Son durum ne? İşte ilçe ilçe detaylar...

Cumhurbaşkanlığı 2'nci Tur Seçimlerinde oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibariyle sona erdi. Ülke genelinde, oy sayımı devam ediyor.
Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erdi. 81 ildeki seçmenler Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. İstanbul'da saat 17.00 itibariyle biten oy verme işleminin ardından oyların sayımı devam ediyor. İşte ilçe ilçe son durum...
İŞTE İLÇE İLÇE SON DURUM
ADALAR
ARNAVUTKÖY
ATAŞEHİR
AVCILAR
BAĞCILAR
BAHÇELİEVLER
BAKIRKÖY
BAŞAKŞEHİR
BAYRAMPAŞA
BEŞİKTAŞ
BEYKOZ
BEYLİKDÜZÜ
BEYOĞLU
BÜYÜKÇEKMECE
ÇATALCA
ÇEKMEKÖY
ESENLER
ESENYURT
EYÜPSULTAN
FATİH
GAZİOSMANPAŞA
GÜNGÖREN
KADIKÖY
KâĞITHANE
KARTAL
KÜÇÜKÇEKMECE
MALTEPE
PENDİK
SANCAKTEPE
SARIYER
SİLİVRİ
SULTANBEYLİ
SULTANGAZİ
ŞİLE
ŞİŞLİ
TUZLA
ÜMRANİYE
ÜSKÜDAR
ZEYTİNBURNU
ADALAR
ARNAVUTKÖY
ATAŞEHİR
AVCILAR
BAĞCILAR
BAHÇELİEVLER
BAKIRKÖY
BAŞAKŞEHİR
BAYRAMPAŞA
BEŞİKTAŞ
BEYKOZ
BEYLİKDÜZÜ
BEYOĞLU
BÜYÜKÇEKMECE
ÇATALCA
ÇEKMEKÖY
ESENLER
ESENYURT
EYÜPSULTAN
FATİH
GAZİOSMANPAŞA
GÜNGÖREN
KADIKÖY
KâĞITHANE
KARTAL
KÜÇÜKÇEKMECE
MALTEPE
PENDİK
SANCAKTEPE
SARIYER
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SULTANBEYLİ
SULTANGAZİ
ŞİLE
ŞİŞLİ
TUZLA
ÜMRANİYE
ÜSKÜDAR
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