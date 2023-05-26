Kılıçdaroğlu'dan çelişkili yanıtlar! “Neden aday oldunuz?” soruna “Masa istedi” dedi





'PROJELERE KARŞI DEĞİLİM'

Daha önce Türkiye'de hiçbir şey üretilmediğini iddia eden Kılıçdaroğlu, "Bursa'daki çip fabrikasına gittim. Olağanüstü güzel" diyerek kendini yalanladı. Daha önce karşı olduğunu söylediği projeler için de "Ne yola, ne köprüye, ne tünele karşı değiliz" dedi. HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın özgürlüğünü savunan Kılıçdaroğlu, "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır" dedi.

MURATHAN YILDIRIM

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