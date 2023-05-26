Kılıçdaroğlu'dan çelişkili yanıtlar! “Neden aday oldunuz?” soruna “Masa istedi” dedi

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerin karşısına çıktı. Seçim gecesi tüm veriler Başkan Erdoğan'ı önde gösterirken neden "Öndeyiz" tweeti attığı soruldu. "Bize gelen bilgi o yöndeydi" dedi! Programın ilk bölümünde adaylık sürecine ilişkin de çelişkili ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu, "Ben değil masadaki diğer liderler istedi" diye konuştu. Ancak adaylığına karşı çıktığı için masadan kalkan Meral Akşener'i unuttu.
'PROJELERE KARŞI DEĞİLİM'
Daha önce Türkiye'de hiçbir şey üretilmediğini iddia eden Kılıçdaroğlu, "Bursa'daki çip fabrikasına gittim. Olağanüstü güzel" diyerek kendini yalanladı. Daha önce karşı olduğunu söylediği projeler için de "Ne yola, ne köprüye, ne tünele karşı değiliz" dedi. HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın özgürlüğünü savunan Kılıçdaroğlu, "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır" dedi.
MURATHAN YILDIRIM