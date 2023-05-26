CHP'lilerin 'megri megri' diye arşiv tuttuğu Şivan Perver'den sandığa gidin çağrısı: Kürdistan için Kılıçdaroğlu

Ülkenin kaderini değiştirecek seçimlere sayılı günler kaldı. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olmak için yapılacak seçimlerde adaylara her gün farklı isimlerden destek açıklamaları geliyor.
Ancak 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na terör iltisaklı isimler. FETÖ'sünden Kandil'ine nerede teröre bulaşmış kişi varsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması için türlü türlü yayınlarda oy istiyor.
BİR DESTEK DE ŞİVAN PERVER'DEN
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin açıklaması yapan Kandil'in partisi HDP'nin çağrısına Şivan Perver de destek verdi.