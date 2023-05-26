CHP'lilerin 'megri megri' diye arşiv tuttuğu Şivan Perver'den sandığa gidin çağrısı: Kürdistan için Kılıçdaroğlu

"BİZİM LİDERİMİZ HALEN HAPİSTE"

Kürtlerin, ulusal bir temelde bir araya gelmesinin önemli olduğuna işaret eden Perver, şu ifadeleri kullandı:

"Bu olmazsa Kürt halkının geleceği perişandır. Kuzey Kurdistan, dört parçanın anasıdır. Kuzeyde gerçekleşen demokrasi dört parçayı da etkileyecektir. Kürtleri yok edemezler, alt edemezler. Mümkün değil. Kürt halkı artık uyanmıştır. Sadece uyanma ile değil, hareket haline de gelmelidir. Kürt halkı birleşmeli, kaynaşmalı ve büyük bir hareket haline gelmelidir. Bizim liderlerimiz, değerli insanlarımız halen hapiste. Ziyaretlerine bile gidemiyoruz. Hani Türkiye'de demokrasi nerede. İnsan dışı bir yönetim vardır. Kürtler hangi düşüncede olursa olsun birleşmelidir."