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    • 26.05.2023 13:39
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    CHP'lilerin 'megri megri' diye arşiv tuttuğu Şivan Perver'den sandığa gidin çağrısı: Kürdistan için Kılıçdaroğlu

    Son dakika haberleri... FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i güzellemesiyle hafızalardaki yerini koruyan Asıl adı İsmail Aygün olan Şivan Perver de 7'li koalisyonun ve Kandil'in adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Perver, Kürdistan hayalini gerçekleştirmek için Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması gerektiğini vurguladı. Geçmişte FETÖ firarisi Erkam Tufan Aytav'ın yayınına katılan Perver, FETÖ elebaşını "Sayın Gülen'in yakınındakiler, öğretmenler, bilim adamları, sosyologlar içeri alınıyor. İnsanlara yardım edenler, siyaset dışı insanlar, yakalanıp hapse atılıyor. Bu toplumu kimle idare edeceksin? Kim sahip çıkacak bu topluma?" sözleriyle savunmuştu.

    Şivan Perver: Kürdistan için Kılıçdaroğlu

    Ülkenin kaderini değiştirecek seçimlere sayılı günler kaldı. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olmak için yapılacak seçimlerde adaylara her gün farklı isimlerden destek açıklamaları geliyor.

    Ancak 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na terör iltisaklı isimler. FETÖ'sünden Kandil'ine nerede teröre bulaşmış kişi varsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması için türlü türlü yayınlarda oy istiyor.

    BİR DESTEK DE ŞİVAN PERVER'DEN
    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin açıklaması yapan Kandil'in partisi HDP'nin çağrısına Şivan Perver de destek verdi.

        Kemal Kılıçdaroğlu için sandığa gidin çağrısı yapan Perver, "Türklerin ne hakkı var Kürtlerin bu tarihsel ve toplumsal güzelliklerini yok etmeye? Bu bir kere insani bir şey değil. Ahlak dışı bir şeydir. Böyle bir ülke gelişemez, demokrasiye de kavuşamaz." diye konuştu.

        "BİZİM LİDERİMİZ HALEN HAPİSTE"
        Kürtlerin, ulusal bir temelde bir araya gelmesinin önemli olduğuna işaret eden Perver, şu ifadeleri kullandı:

        "Bu olmazsa Kürt halkının geleceği perişandır. Kuzey Kurdistan, dört parçanın anasıdır. Kuzeyde gerçekleşen demokrasi dört parçayı da etkileyecektir. Kürtleri yok edemezler, alt edemezler. Mümkün değil. Kürt halkı artık uyanmıştır. Sadece uyanma ile değil, hareket haline de gelmelidir. Kürt halkı birleşmeli, kaynaşmalı ve büyük bir hareket haline gelmelidir. Bizim liderlerimiz, değerli insanlarımız halen hapiste. Ziyaretlerine bile gidemiyoruz. Hani Türkiye'de demokrasi nerede. İnsan dışı bir yönetim vardır. Kürtler hangi düşüncede olursa olsun birleşmelidir."

        2013'TE BÖYLE ELEŞTİRMİŞTİ
        Kılıçdaroğlu, 2013 yılında Şivan Perver'i sert sözlerle eleştirmişti.

        "Ben Şivan Perver'e sormak isterim" diyen Kılıçdaroğlu, "Diyarbakır'a gittin sahneye çıktın. Uludere'de öldüren 34 vatandaşımızın hesabı verilmeden sen hangi yüzle Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler düzüyorsun? Dışarda oturacaksın, Uludere'de öldürülen yurttaşlarımız var diyeceksin, talimatı veren Erdoğan ve sen ona övgüler düzeceksin. Nasıl olur böyle bir şey. Sen sanatçısın, sanatına sesine saygı duyarız. Ama sanatçı zalimin yanında yer alanın yanında değildir. Otur Ahmet Kaya'nın gösterdiği yürekliliği göster" ifadelerini kullanmıştı.

            TERÖRİST ELEBAŞI GÜLEN'E ÖVGÜLER YAĞDIRDI
            Asıl adı İsmail Aygün olan Şivan Perver, FETÖ firarisi terörist Erkam Tufan Aytav'ın internet üzerinden yaptığı yayına konuk olmuştu.

            Çözüm süreci döneminde Diyarbakır'da İbrahim Tatlıses ile "megri megri" şarkısını söylediğine pişman olduğunu dile getiren Perver, Gülen'i şu sözlerle savundu: "Ayıp bir şey. Sayın Gülen'in yakınındakiler, öğretmenler, bilim adamları, sosyologlar içeri alınıyor. İnsanlara yardım edenler, siyaset dışı insanlar, yakalanıp hapse atılıyor. Bu toplumu kimle idare edeceksin? Kim sahip çıkacak bu topluma?"
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            Şivan Perver: Kürdistan için Kılıçdaroğlu
            Haberler Güncel CHP'lilerin 'megri megri' diye arşiv tuttuğu Şivan Perver'den sandığa gidin çağrısı: Kürdistan için Kılıçdaroğlu
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