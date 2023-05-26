Bay Bay Kemal'i gazlayan Avrupa basını çark etti: Erdoğan yine kazanmaya hazır





BBC: Türkıye'nin Afrika ile artan ilişkileri Başkan Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi halinde daha da güçlenecek. Erdoğan, ekonomik, askeri ve diplomatik fırsatları gördü. Erdoğan, Çin ve Almanya'ya yaptığı ziyaretler kadar, Senegal'i 4 kez ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun Afrika'yı öncelik haline getirme olasılığı yok.