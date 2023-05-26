Bay Bay Kemal'i gazlayan Avrupa basını çark etti: Erdoğan yine kazanmaya hazır

Hazır Batı medyası sonunda gerçeği anladı. 14 Mayıs'tan önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu gazlayan Avrupa basını, Başkan Erdoğan'ın liderliğine övgüler yağdırdı. CNN International "Kazanmaya hazır" başlığını attı... Türkiye'de 2. tur seçimleri için artık geri sayım başladı. Haftalardır Türkiye'deki seçim maratonunu takip eden Batı medyası ise gerçeği görmeye başladı. İşte yabancı medyanın yorumları:
CNN International: Başkan Erdoğan'ın son seçimi olduğunu düşündük, ancak o yine kazanmaya hazır. Tüm olasılıklara meydana okuyor. Partisi, en yakın rakibine 7 milyon oy fark attı. Erdoğan'ın Türkiye'de oldukça popüler olduğunu birileri unutuyor. Türkiye'deki bir kadın seçmen, Başkan Erdoğan sayesinde başörtüsüyle rahat yaşayabiliyor.
BBC: Türkıye'nin Afrika ile artan ilişkileri Başkan Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi halinde daha da güçlenecek. Erdoğan, ekonomik, askeri ve diplomatik fırsatları gördü. Erdoğan, Çin ve Almanya'ya yaptığı ziyaretler kadar, Senegal'i 4 kez ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun Afrika'yı öncelik haline getirme olasılığı yok.