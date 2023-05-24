Adana'da alacağını alamadı evin önüne el yapımı bomba attı

Bombanın patladığı sokakta yaşayan Gizem Beyaztaş, "Biz hastaneden gelmiştik, tam o sırada çok şiddetli bir ses duyduk. Kuzenimin arabası oradaydı ve orada alevler patlamaya başladı. Biz panikle dışarıya çıktık. Bomba atıldığını söylediler. Daha sonra polis ekipleri geldi. Atılan bomba sanırım birden fazlaydı çünkü çok fazla ses çıktı. Çok korktuk" dedi.