Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde Azerbaycan'dan gelen milletvekili heyetindeki gazetecilerin sorularını yanıtladı. Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını kurtardığını ve bölge halkının da artık güven ve barış içinde yaşamak istediğini söyleyen Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın barışa hazır olduğunu ve kapsamlı bir barış antlaşması teklif ettiğini belirtti.
"AZERBAYCAN'IN BU ADIMLARINI DESTEKLİYORUZ"
Bir an önce bu antlaşma metninin müzakere edilip imzalanması gerektiğini aktaran Çavuşoğlu, "Biz Kafkasya'da, Güney Kafkasya'da kalıcı barışı istiyoruz. Azerbaycan'ın bu adımlarını destekliyoruz. Azerbaycan'la Ermenistan arasında atılacak olumlu adımları da destekliyoruz. Biz de bu süreci desteklemek için Ermenistan'la bazı adımlar attık. Görüşmelere başladık. Özel temsilcileri atadık." diye konuştu.
"TERÖRİSTLERİN HEYKELİNİ DİKMEK, BU KABUL EDİLEMEZ BİR ADIMDIR"
Azerbaycan'ın menfaatlerini sadece bu bölgede değil tüm dünyada önemsediklerini dile getiren Çavuşoğlu, Azerbaycan için de Türkiye'nin menfaatlerinin önemli olduğunu kaydetti. Ermenistan'da açılan "Nemesis Anıtı"na değinen Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Ermenistan'da Erivan'da geçmişte Azerbaycanlı kardeşlerimizi, Osmanlı döneminde bizim askerlerimizi ve diplomatlarımızı şehit eden teröristler için bir heykel dikmeleri kabul edilemez bir adımdı. Biz de bazı tedbirler aldık, üçüncü ülkelere yapılan uçaklara hava sahamızı kapattık. Ermenistan'ın şimdi bu hatayı düzeltmesini bekliyoruz. Biz Ermenistan'a bir ön şart koşmadık. 'Bu uydurma soykırım iddialarından vazgeç öyle adım atarız' demedik. Onlar da bize şart koşamaz. Siz de bunu tanıyacaksınız diye. Çünkü bu yalan. Uydurma, Azerbaycan tabiriyle. Sonuçta teröristlerin heykelini dikmek, bu kabul edilemez bir adımdır. Biz de o yönde bazı karşı adımlar attık. Düzeltmezlerse bazı karşı adımlar atarız. Ama burada kalıcı bir barış için Ermenistan'ın da samimi olması lazım. Laçın Koridoru'nda provokasyonlardan vazgeçmek lazım. Karabağ'a kaçak yolla asker ya da silah gönderme gibi faaliyetlerden, provokasyonlardan vazgeçmek lazım."