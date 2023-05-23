Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs uyarısı: Rehavete asla kapılmayacağız, sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkacağız.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs'ta yapılacak olan ikinci tur seçimleri öncesi kritik bir uyarı yaptı.

Erdoğan şunları söyledi;

"14 Mayıs'ta sergilediğimiz iradeyi, bu sefer çok daha güçlü bir şekilde, 28 Mayıs'ta sandığa yansıtmamız gerekiyor.

Ne işimiz, gücümüz, planımız varsa hepsini bir günlüğüne erteleyeceğiz. Hayatta hemen her şeyin kazası vardır ama unutmayın, sandığın kazası yoktur.

Rehavete asla kapılmayacağız, sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkacağız.

Pazar gününe kadar çok çalışacak, Pazar günü de mutlaka sandığa erkenden giderek irademizi ortaya koyacağız.

Eşimizin, dostumuzun, komşumuzun da muhakkak sandığa gitmelerini temin edeceğiz. 28 Mayıs inşallah, on yıllardır halka rağmen halkçılık yapan zihniyetten ülkemizin kurtuluş günü olacaktır."