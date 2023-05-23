Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 14 Mayıs'ta yapılan seçimde depremzede vatandaşların Başkan Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sonrasında muhalefetten gelen tepkilere de değinerek, "Depremzedelere karşı takınılan tutuma bakınca ben şaşırmadım. Bildik CHP dedim, bunlar hep böyle yapıyor. Ama bunlara en güzel cevabı sandıkta yine depremzede kardeşlerimiz, yine deprem bölgesinde yaşayan insanlarımız, bu saygısız, siyasi tutuma en büyük cevabı sandıkta reyleriyle vereceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.
"İLKESEL BİR TUTUM ORTAYA KOYDU"
Ata ittifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan hakkında konuşan Bakan Bozdağ, "Sinan Oğan'ı bu başarısından dolayı kutluyorum. Çünkü gerçekten cumhurbaşkanlığı seçiminde Sinan Oğan çok büyük bir başarı ortaya koydu. Milletimizin önemli bir kesiminin desteğini yanına aldı. Dünkü açıklamasıyla da esasında Sinan Oğan ilkesel bir tutum ortaya koydu. Zira bugüne kadar ortaya koyduğu görüşler savunduğu fikirler doğrultusunda bir tercihte bulundu. Çünkü tam bağımsız Türkiye'yi, terörle etkin ve kararlı mücadele eden bir Türkiye'yi isteyen Oğan ortaya koyduğu politikalar çerçevesinde ilkeli duruşun gereği olarak Cumhurbaşkanımızı destekleme kararı açıkladığını ifade etti ki bu ifadeleri aynen doğru. Türk siyasetinde bir Oğan gerçeği olduğunu artık herkesin görmesinde fayda var.
"OĞAN'A YAPILAN LİNÇLERİ LANETLİYORUM"
Oğan'ın açıklamalarının ardından CHP'li kesimlerce linçe tabi tutulduğunu aktaran Bakan Bozdağ, "Oğan'ın bu açıklamasından sonra CHP'li kesimler tarafından bir linçe tabi tutulduğunu da görüyoruz. Çok ilginçtir. Yani Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı açıklamış olsa kendi görüşlerini ayaklar altına alarak böyle bir tutum ortaya koymuş olsa Oğan'dan daha iyisi daha güzeli olmayacaktı. Ama eğer onu değil de Cumhurbaşkanımızı destekleme kararı alırsa ondan daha kötü kimse yok. Yani iyi ve kötü kavramlarına CHP zihniyeti farklı anlamda iyi olmak Kılıçdaroğlu'nu desteklemektir. Kötü olmak Tayyip Bey'i desteklemektir, takdire şayan iş yapmak Kılıçdaroğlu'nu desteklemek yerine Erdoğan'ı desteklemek gibi bir anlayış yani her önüne gelene kendilerini destekliyorlarsa onları göklere çıkaran, eğer kendi görüşlerini desteklemiyorlarsa kendi adaylarını desteklemiyorlarsa yerin dibine sokan ilkel bir yaklaşım burada görüyoruz. Oğan'a dünden beri yapılan linçleri, yapılan saldırıları burada lanetliyorum. Bu ilkel tutumu lanetliyorum.