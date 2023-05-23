"OĞAN'A YAPILAN LİNÇLERİ LANETLİYORUM"

Oğan'ın açıklamalarının ardından CHP'li kesimlerce linçe tabi tutulduğunu aktaran Bakan Bozdağ, "Oğan'ın bu açıklamasından sonra CHP'li kesimler tarafından bir linçe tabi tutulduğunu da görüyoruz. Çok ilginçtir. Yani Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı açıklamış olsa kendi görüşlerini ayaklar altına alarak böyle bir tutum ortaya koymuş olsa Oğan'dan daha iyisi daha güzeli olmayacaktı. Ama eğer onu değil de Cumhurbaşkanımızı destekleme kararı alırsa ondan daha kötü kimse yok. Yani iyi ve kötü kavramlarına CHP zihniyeti farklı anlamda iyi olmak Kılıçdaroğlu'nu desteklemektir. Kötü olmak Tayyip Bey'i desteklemektir, takdire şayan iş yapmak Kılıçdaroğlu'nu desteklemek yerine Erdoğan'ı desteklemek gibi bir anlayış yani her önüne gelene kendilerini destekliyorlarsa onları göklere çıkaran, eğer kendi görüşlerini desteklemiyorlarsa kendi adaylarını desteklemiyorlarsa yerin dibine sokan ilkel bir yaklaşım burada görüyoruz. Oğan'a dünden beri yapılan linçleri, yapılan saldırıları burada lanetliyorum. Bu ilkel tutumu lanetliyorum.