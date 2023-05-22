28 Mayıs'taki seçimden önce 7'li koalisyonda yaprak dökümü!

14 Mayıs'ta büyük bir hezimet yaşayan Millet İttifakı'ndan dağılma emareleri gelmeye başladı. Başkan Tayyip Erdoğan'dan 5 puan fark yiyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortakları adeta yarı yolda bıraktı. Önce GP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu nispet yaparcasına vekilleriyle fotoğraf paylaştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6 gün boyunca sesi çıkmadı.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ise şırdancıda ortaya çıktı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan "15 arkadaşımızın 15'i de hakkıyla helalinden seçilmiştir. Hak etmişlerdir, bu konuda en ufak bir kaygımız yok" açıklaması yaptı. İdris Şahin ise CHP'lileri çileden çıkardı: Yaptırmış olduğumuz anketlerde ilk turda Kılıçdaroğlu ipi göğüslüyor diye bir sonuç yoktu...

CHP: 39 vekil verdi. CHP listelerinden 39 milletvekili TBMM'ye girdi. CHP, sadece 130 vekil alabildi.

DEVA: 15

SP: 10

GELECEK: 10

DP: 3

TDH: 1