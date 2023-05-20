'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyasına rekor başvuru!

"DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZİ HİÇBİR ZAMAN BUNLARIN VİCDANINA BIRAKMAYACAĞIZ"
Biz deprem bölgesi kime oy verir diye bakmadık, herkese yapılması gereken yardımı yaptık. Depremzede kardeşlerimizi hiçbir zaman bunların vicdanına bırakmayacağız.
Nasıl İzmir'deki depremde, Antalya'da Muğla'da yangınlarda yardım yaptıysak yine yapacağız. Acı üzerinden siyaset olur mu? Biz bir olacağız, ötekileştirme kabul edilemez. Milletimiz 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımıza rekor bir destek verdi. 14 Mayıs'ta milletimiz hayallerle gerçekleri ayırt etmiş, sırtını PKK'ya dayayanlara değil, ülkesi için mücadele edenlere destek olmuştur. Söz verip sözünü tutmayanlara değil, 21 yılda 100 yıllık işler yapanlara destek olmuştur. Seçim gecesi kazanıyoruz, öndeyiz dediler ama ne oldu?
"28 MAYIS'TA 85 MİLYON VATANDAŞIMIZ AYNI MOTİVASYONLA GELECEK"
Milletimiz 14 Mayıs'ta sandıkta cevabını vermiştir. Onlar hayal satıyor. 28 Mayıs'ta da daha güçlüsünü Cumhur İttifakına destek olarak verecektir. 27 Mayıs darbelerin yıldönümü 29 Mayıs'ta fethin yıldönümü. Ülkenin bağımsızlığı için 28 Mayıs'ta 85 milyon vatandaşımız aynı motivasyonla gelecek. İkna edebileceğimiz herkesle çalışıyoruz. Bize küsen darılana da gidiyoruz. Anlatıyoruz. Biz bunları böyle bilmiyorduk deyip ikinci turda size destek olacak birçok kardeşimizle karşılaştık. Yine rekor bir oyla cumhurbaşkanımızı yeniden başkan yapacağız.