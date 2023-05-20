'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyasına rekor başvuru!

"DEPREMDEN SONRA 11 İLDE 173 BİN KONUTUN İNŞASI BAŞLAMIŞ DURUMDA"

Bu süreçte aklımız fikrimiz deprem bölgesinde oldu. Ekiplerimiz hep oradalardı. Depremden sonra 11 ilimizde 173 bin konutumuzun inşası başlamış durumda. İlk etapta 319 bin konutumuzun inşasına başlayacağız. Ardından da 610 bin konutumuzu yapacağız. 319 bin konutu 1 sene içerisinde vatandaşımıza teslim edeceğiz.

Orta hasarlı binalar da ağır hasarlı statüsünde değerlendirilecek. Ancak güçlendirilme ihtimali olan, deprem yönetmeliğine göre inşa edilmiş binalarda istek olursa güçlendirme izni veriyor olacak.

11 ilin çalışması tamamlandıktan sonra önceliğimiz istanbul olacak. Bu dünya şehircilik tarihine geçecek bir süreçtir. 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla ciddi bir dönüşüm gerçekleştireceğiz. Düşük taksitlerle vatandaşlarımız kalan masrafını ödeyebilecek. Biz aynı acıları yaşamak istemiyoruz. Biz deprem ülkesiyiz. Aynı acılar yaşanmasın diye önemli bir irade ortaya kondu.