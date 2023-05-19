Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs seçimi için mesaj: "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek"

Başkan Erdoğan, İstanbul Ulaşım Sektörü Buluşması'nda önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan seçimler için kimseyle pazarlık yapmadıklarını ifade ederken "Bunlar gibi talimatı Kandil'den almıyoruz. Biz talimatı milletten alıyoruz" dedi.
İkinci turda, rekor bir oy ve oranla seçileceğini söyleyen Erdoğan "Milletimizin bize cumhurbaşkanlığı görevini tekrar 5 yıllığına tevdi edeceğine inanıyoruz. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın yaptığı hain saldırı sonucu şehit düşen 5 askerimize ilişkin konuşan Erdoğan, "Bu şehitlerimizin intikamını muhakkak alacağız" diye konuştu.
Erdoğan şöyle devam etti: Kılıçdaroğlu'nun el ele kol kola olduğu o teröristler yüzünden yıllarca Gabar'da petrol çıkarılmamıştır. Akaryakıtta da bu petrolle aynısını yapacağız. Vergileri düşürerek insanımızı rahatlatacağız. Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar her konuda adımlar atıyoruz.
KILIÇDAROĞLU ZEHİRLİ SİYASET DİLİNE SARILIYOR
Başkan Erdoğan'ın AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndaki istişare toplantısında "CHP Genel Başkanı, koltuğunu kaybedeceğini anladıkça daha da çirkinleşmekte, zehirli bir siyaset diline sarılmaktadır. Kendi dipsiz karanlığına, ülkeyi ve milleti de sürüklemeye çalışmaktadır. Biz, bu oyuna asla ve asla gelmeyeceğiz" dediği öğrenildi.