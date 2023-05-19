Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs seçimi için mesaj: "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek"

Erdoğan şöyle devam etti: Kılıçdaroğlu'nun el ele kol kola olduğu o teröristler yüzünden yıllarca Gabar'da petrol çıkarılmamıştır. Akaryakıtta da bu petrolle aynısını yapacağız. Vergileri düşürerek insanımızı rahatlatacağız. Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar her konuda adımlar atıyoruz.

KILIÇDAROĞLU ZEHİRLİ SİYASET DİLİNE SARILIYOR

Başkan Erdoğan'ın AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndaki istişare toplantısında "CHP Genel Başkanı, koltuğunu kaybedeceğini anladıkça daha da çirkinleşmekte, zehirli bir siyaset diline sarılmaktadır. Kendi dipsiz karanlığına, ülkeyi ve milleti de sürüklemeye çalışmaktadır. Biz, bu oyuna asla ve asla gelmeyeceğiz" dediği öğrenildi.