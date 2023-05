Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar: "Öyle bir kazanacağız ki, hiç kimse kaybetmeyecek"

"HALKIMIZ GABAR PETROLÜNDEN İSTİFADE EDECEK"

Şu anda biz sadece eser kazandırma peşindeyiz. Her kesimin sıkıntılarını çözmek için gece gündüz çalışıyoruz. Şu Avrasya Tüneli olmasaydı, halimiz nice olurdu. Şehitler Köprümüz işimizi kolaylaştırıyor. Bir de Yavuz Sultan Selim Köprüsü olmasaydı, halimiz nice olurdu. Çanakkale Köprüsü olmasaydı, halimiz nice olurdu. Türkiye büyüdükçe ortaya çıkan kaynağı insanlarımızın her birinin hayatına yansıtacak programlar hazırlıyoruz. Karadeniz gazını 1 ay ücretsiz halkımıza ulaştırdık. Şimdi sırada Gabar var. Gabar petrolünü de çıkardığımızdan andan itibaren halkımız istifade edecek. Bu Kılıçdaroğlu'nun kol kola olduğu teröristler sebebiyle petrol yıllarca çıkarılamamıştır. Akaryakıtta da aynısını yapacağız. Vergileri düşürerek, insanımızı rahatlatacağız. Her konuda benzer adımlar atıyoruz. Aklıma yolda gördüğüm araç arkası yazısı geldi. 'Bir gün ağırlık düşerse omuzlarına, o benim vebalimdir unutma' diyordu. Sizin vebalinizi unutmadık, istismar etmedik. Şoförlerimizin de diğer tüm esnaflarımızın yanında olduk. Bölünmüş yollardan otobanlara kadar yaptığımız yatırımların muhatabı doğrudan sizlersiniz. Bu Haliç'i biz temizledik. Burayı da Kadir Topbaş Bey'in döneminde bitirdik. Salondan hepimiz istifade ediyoruz. AK Parti, CHP. Farkımız bu.



"ÖYLE BİR KAZANACAĞIZ Kİ, HİÇ KİMSE KAYBETMEYECEK"

Bugünde Halkbankası vesilesiyle 1.5 milyona kadar taşıt kredisiyle yanınızda oluyoruz. Ticari araçlara ÖTV'siz yenileme imkanı getirdik. 850 bin esnafımıza çok önemli kolaylık sağladık. Geçtiğimiz günlerde emeklilikteki prim gün sayısı adaletsizliğini giderme sözü verdik. Küçük esnafımızın prim ve gün sayısını 9000 binden 7200'e indirdik. İstanbul'daki halk otobüsü işletmecilerimizin tüm taleplerini karşıladık. Gençlerimizin yıllık 150 bin liralık kazançlarından vergi almıyor, sigorta primlerini ödüyoruz. 2 kavram önemli: güven ve istikrar. Gençler unutmayın. Öyle bir kazanacağız ki, hiç kimse kaybetmeyecek. Geçmişte adımlar atamasın diye ülkemizin önüne nice tuzaklar kuruldu. Yaşadığımız her musibetin gerisinde Türkiye'yi oyun dışında tutma vardı. Bize düşmanlar. Ülke kaynaklarını Londra tefecilerine akıtmaya devam etseydik, inanın bizden kıymetlisi olmazdı. Biz sadece milletimizin desteğini istedik ve bunun için çalıştık. Eksiklerimiz şüphesiz vardır. Türkiye'nin büyümesi milletimizin huzuru için verdiğimiz mücadele sonuna kadar samimiydi. Terör örgütlerinin kanlı saldırılarına karşı mücadele ederken, çözüm yolu ararken de samimiydik. 15 Temmuz'da tanklara meydan okurken de samimiydik. Sizler bu mücadelenin hepsinde de bizimle beraberdiniz.