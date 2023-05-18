Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar: "Öyle bir kazanacağız ki, hiç kimse kaybetmeyecek"







"DEPREMZEDEYE HAKARET EDEREK SİYASET OLMAZ"

Türkiye'nin 14 Mayıs seçimleri en önemli sınamalardan biri olmuştur. Ülkemiz ilk defa 2 adaylı Seçim yaşadı. Koalisyon masası ittifakının nasıl ortaya çıktığını anlatmaya gerek yok. Kimlerin destek verdiğini sizler iyi biliyorsunuz. Buna rağmen 2 milyon 500 bin farkla geride kalınca, nasıl tehditler savurduklarını birlikte gördük. Koalisyon masasının kendi içinde hesaplar karışık. Bölücü örgütün desteğini sağlama aldılar. Kılıçdaroğlu insanlarımızı kutuplaştırmaya başladı. Hiçbir kılıf bu minareyi örtmeye yetmez. Millete hakaret ederek siyaset olmaz. Depremzede vatandaşlarıma hakaret ederek siyaset olmaz. CHP'li belediyeler ve irtibatlı STK'lar, depremzdelere yardımları kesmekten, kaldıkları yerden çıkarmaya kadar her türlü rezilliği sergiliyorlar. Tekirdağ'da kaldıkları oteli boşalttılar. Yakalanınca da işi başka tarafa çekip kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Seçim sonucu tersi çıksa neler yaparlardı, düşünmek istemiyorum. İlk gün 5 şehidimiz oldu. Ne yaparsanız yapın Cudi'de de Tendürek'te de şehitlerimizin intikamı muhakkak alınacaktır. Bay bay Kemal, yol yürüdüğün bu Kandil varisleriyle yolunu muhakkak ayıracaksın ama zaman çok geç olacak. Milletim inşallah sana fırsat vermeyecek 28'inde işi kendi bitirecek.



28 Mayıs'ta öyle bir zafer elde edelim ki, 29 Mayıs fethini hep beraber kutlayalım. Bu hafta sonu Devlet Bey ile deprem bölgesinde olacağız. Varsa eksik aksaklık talimatını vereceğiz. Ülkemize kazandırdığımız eserleri hayata geçirirken kim bize oy vermiş vermemiş ona bakmadık. Hamdolsun, hiç kimse vatanın tek karış toprağında aksi örneği önümüze getiremez. Çünkü biz bu ülkenin güçlenmesini evlatlarımızın geleceği için istiyoruz. Bizim tek bayrağımız var. Kandil bizim bayrağımızı taşıyor mu? Bizim ezanımız belli bunların ezanı, kitabı var mı? Onlar bizim bayrağımızı kaldıranlar değil mi?

Gençler unutmayın... Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek!



Hellaşme tiyatrosunun yerini faşizmin en nobran hali aldı. Halbuki hiçbir kılıf bu minareyi örtmez.



28'inde bu işi benim milletim bitirecek. 28 Mayıs'ta öyle bir zafer elde edelim ki 29 Mayıs fethini hep birlikte kutlayalım