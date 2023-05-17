Külliye’deki “ikinci tur” zirvesinde ne konuşuldu? AK Parti 28 Mayıs’a nasıl hazırlanıyor?

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerin ardından ikinci tur hazırlıkları başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü.
Peki bu görüşmelerde neler konuşuldu, hangi konular ele alındı? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
"OY ORANLARI DETAYLI ŞEKİLDE ELE ALINDI"
A Haber muhabiri Rüya Akkuş, şu ifadeleri kullandı:
"Tüm bu görüşmelerden esasen dışarıya yansıyan bir şey olmadı. Dolayısıyla İletişim Başkanlığı da sadece fotoğraf karesi paylaştı. Neler konuşulduğunu, liderlerin hangi konularda anlaşmaya vardığını bizler tam anlamıyla bilmiyoruz. Ama tahminlerimiz var elbette.
O da Cumhurbaşkanı Erdoğan dün katıldığı televizyon programında söylediği gibi bundan sonra seçimlere giden 28 Mayıs sürecine AK Parti hükümetini ve aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı götürecek olan sürecin planı yapıldı diyebiliriz. Öncelikli olarak milletvekili genel seçimlerinde alınan oy oranları detaylı şekilde elden geçirildi.