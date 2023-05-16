Başkan Erdoğan'a Bayburt'tan rekor destek!

Tarihi seçimlerde ilk tur tamamlandı. Türkiye'de sandıkların tamamı açıldı. Başkan Tayyip Erdoğan bir kez daha tarihe geçen bir başarıya imza attı. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28.dönem Milletvekilliği seçiminde Bayburt yüzde 78.87 oy oranı ile Erdoğan'a en büyük desteği sağladı.

AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, "Bayburt bu zamana kadar olduğu gibi ülkesine hizmet eden değerlerine sahip çıkanı koruyanın, Misak-ı Milliye sahip çıkanın yanında olduğu gibi bu seçimde de Erdoğan'ın yanında olmuştur. 28 Mayıs'ta ikinci turda da bu oranın daha da yukarı çıkacağını biliyoruz" ifadesini kullandı.





BABA OCAĞI YALNIZ BIRAKMADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesi de her zamanki gibi Erdoğan'a sahip çıktı. Erdoğan Güneysu'da yüzde 85.06 oranında oy aldı. Şanlıurfa'nın rekortmen ilçesi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yine rekor kırdı. Harran'da yüzde 94.17 ve Akçakale ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüzde 86.21 oy çıktı.