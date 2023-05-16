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    Başkan Erdoğan'a Bayburt'tan rekor destek!

    Başkan Tayyip Erdoğan sandıktan yine birinci çıktı. İl bazında en çok oyu yüzde 78.87 oran ile Bayburt’tan aldı. İlçeler arasında ise rekoru Harran kırdı: Yüzde 94.17.

    İşte birinc’il’ik

    Tarihi seçimlerde ilk tur tamamlandı. Türkiye'de sandıkların tamamı açıldı. Başkan Tayyip Erdoğan bir kez daha tarihe geçen bir başarıya imza attı. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28.dönem Milletvekilliği seçiminde Bayburt yüzde 78.87 oy oranı ile Erdoğan'a en büyük desteği sağladı.

    AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, "Bayburt bu zamana kadar olduğu gibi ülkesine hizmet eden değerlerine sahip çıkanı koruyanın, Misak-ı Milliye sahip çıkanın yanında olduğu gibi bu seçimde de Erdoğan'ın yanında olmuştur. 28 Mayıs'ta ikinci turda da bu oranın daha da yukarı çıkacağını biliyoruz" ifadesini kullandı.



    BABA OCAĞI YALNIZ BIRAKMADI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesi de her zamanki gibi Erdoğan'a sahip çıktı. Erdoğan Güneysu'da yüzde 85.06 oranında oy aldı. Şanlıurfa'nın rekortmen ilçesi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yine rekor kırdı. Harran'da yüzde 94.17 ve Akçakale ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüzde 86.21 oy çıktı.

    URFA'DA ŞANLI SONUÇ
    Şanlıurfa'nın Harran İlçesi'ndeki oyların neredeyse tamamı Başkan Erdoğan'a gitti.

    İSTANBUL'DA LİDER
    İstanbul'un 39 ilçesinden 20'si, 'AK Parti' dedi. 97 milletvekilinden 40'ını parlamentoya gönderdi. Ankara da demokrasiye sahip çıktı. 25 ilçenin 22'sinde AK Parti rekor oy aldı. Toplamda 15 milletvekilini Meclis'e yollandı.



    Bayburt'ta ise hastalar sedye ile oy kullanıp Başkan Erdoğan'a destek verdi.
    MEHMET YILDIRIM-ÖZGÜR ÖZDEMİR

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'a Bayburt'tan rekor destek!
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