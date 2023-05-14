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    • 14.05.2023 13:38
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    14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde oy verme sırasında Başkan Erdoğan’ı fark etmeyen seçmenin şaşkınlığı gülümsetti

    Türkiye Cumhurbaşkanını ve Milletvekilini seçmek için sandığa gidiyor. Sabah 8’de başlayan oy verme işleminde milyonlarca seçmen iradesini konuşturmak için seçmen kağıtlarında yazan okullara gitti. Başkan Erdoğan da Üsküdar Saffet Çebi İlkokulu’nda oy kullandı. Oy verme işlemi sırasında bekleyen Başkan Erdoğan’ı önündeki seçmen sonradan fark etti. Arkasında Başkan Erdoğan’ın olduğunu görünce yaşadığı şaşkınlık kameralara böyle yansıdı.

    takvim.com.tr
    Başkan’ı fark etmeyen seçmenin şaşkınlığı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak saat 11.40'ta Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.

    Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile diğer ilgililer karşıladı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile "3279" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle tokalaşan Erdoğan ile Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

        Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan, kabine geçerek oylarını kullandı. Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan, oy zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzalarını attı.

        Erdoğan'ın oy kullandığı "3279" numaralı sandıkta 380 seçmen vatandaşlık görevini yerine getirdi. Seçmen listesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 175. Emine Erdoğan da 174. sırada yer alıyor.

        Başkan Erdoğan'a okulda ilgi büyüktü. Yoğun ilgiyle karşılaşan Erdoğan, alkışlar eşliğinde okula girdi.
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            Haberler Güncel 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde oy verme sırasında Başkan Erdoğan’ı fark etmeyen seçmenin şaşkınlığı gülümsetti
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