14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde oy verme sırasında Başkan Erdoğan’ı fark etmeyen seçmenin şaşkınlığı gülümsetti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile "3279" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle tokalaşan Erdoğan ile Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.