Başkan Erdoğan'dan tetikçi Batı medyasına sert sözler: Manşetler bizi mi yıkacak!

Başkan Tayyip Erdoğan, dün en yoğun programlardan birine imza attı. İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin açılış törenini gerçekleştiren Erdoğan, ardından Sultangazi'de, Bahçelievler'de ve 3.Türkiye Gençlik Zirvesi'nde çok önemli açıklamalar yaptı:





Seçim yaklaştıkça koalisyon masasının nasıl bir intikam duygusu ile hareket ettiği daha iyi anlaşılıyor. Daha önce kendi partilerinden aday yapıp karşımıza çıkardıkları isme yapmadıklarını bırakmadılar. Daha önce bu yöntemle siyasi partiler ele geçirilmişti. Şimdi de aynı yöntem ile devleti ele geçirmek istiyorlar.