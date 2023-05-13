Başkan Erdoğan'dan tetikçi Batı medyasına sert sözler: Manşetler bizi mi yıkacak!

Başkan Tayyip Erdoğan, dün en yoğun programlardan birine imza attı. İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin açılış törenini gerçekleştiren Erdoğan, ardından Sultangazi'de, Bahçelievler'de ve 3.Türkiye Gençlik Zirvesi'nde çok önemli açıklamalar yaptı:
Seçim yaklaştıkça koalisyon masasının nasıl bir intikam duygusu ile hareket ettiği daha iyi anlaşılıyor. Daha önce kendi partilerinden aday yapıp karşımıza çıkardıkları isme yapmadıklarını bırakmadılar. Daha önce bu yöntemle siyasi partiler ele geçirilmişti. Şimdi de aynı yöntem ile devleti ele geçirmek istiyorlar.
Meral Hanım'ı masadan kalktığında 3 günde tıpış tıpış döndüren de İnce'yi adaylıktan çektiren de aynı güçtür. Sanmayın ki bu güç Kılıçdaroğlu'dur.
Kimlerle 'haydi' diyor? Kandil'in teröristleri ile. Bir yanlışa adım atmayın. Selo, Kürt kardeşlerimi sokağa döktü ve 51 Kürt kardeşimiz öldürüldü. Bay bay Kemal Rusya'ya da sataşmaya başladı. Seçimleri Rusya yönlendiriyormuş. Utan. Türkiye Yüzyılı'nın önünü kesmek için bütün dergiler, gazeteler 'Erdoğan gitmeli' diyor. Yav size ne! Bunun kararını siz değil, benim milletim verir ey batı.
Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin açılışını yaptı. Levent'teki camide aynı anda 20 bin kişi namaz kılabilecek.