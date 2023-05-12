Başkan Erdoğan "Bu yanlışın düzeltilmesi gerek" demişti! Kızılay Başkanı Kerem Kınık görevinden istifa etti





Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma fiiline, işine giremez. Süratle de tabii bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Çünkü biz Kızılay'ı özellikle çadır üretiminde çok daha aktif hale gelmesi için sürekli teşvik ettik. Kızılay'ın çadır dendiği zaman en ufak bir sıkıntısının, probleminin olmaması gerekir" demişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN