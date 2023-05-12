Başkan Erdoğan "Bu yanlışın düzeltilmesi gerek" demişti! Kızılay Başkanı Kerem Kınık görevinden istifa etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geride bıraktığımız gün "Kızılay böyle bir çadır satma fiiline, işine giremez. Süratle de tabii bu yanlışı düzeltmesi gerekir" gerekir demiş, Kızılay'ın depremde çadır satmasına ciddi manada üzüldüğünü dile getirmişti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Bazen algılar olguların önüne geçiyor. Ve biz bu algıya sebep veriyor isek gereğini yapmalıyız. Bir kişinin bile kan vermesini etkileyebilecek bir algıya sebep olabiliyorsak, biz orada durmamalıyız" ifadelerini kullanmıştı.
İSTİFA ETTİ
Tüm bu yaşanan gelişmelerin gölgesimde Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanlığından istifa etti. Kızılay Yönetim Kurulu bugün olağanüstü toplanarak oy birliği ile genel kurula gitme kararı aldı.
NE OLMUŞTU?
Deprem döneminde çadır satılması olayı sornası Kızılay Genel Müdürü ve Kızılay gündeme gelmişti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma fiiline, işine giremez. Süratle de tabii bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Çünkü biz Kızılay'ı özellikle çadır üretiminde çok daha aktif hale gelmesi için sürekli teşvik ettik. Kızılay'ın çadır dendiği zaman en ufak bir sıkıntısının, probleminin olmaması gerekir" demişti.