7. ortak itirafı: HDP'li Cengiz Çandar'dan özerklik ve mutabakat itirafı!

CHP liderinin ekonomiyi düzeltmek istiyorsa Kürt sorununa çözüm bulması gerektiğini anlattı. Suriye'de özerk bir Kürt devleti kurmak istediklerini hatırlattı. Kılıçdaroğlu'na oy verme sebeplerini ise şöyle sıraladı: İyi niyetli bir şekilde Kürtlerin de oy vereceği, seçilmesini isteyeceği Kılıçdaroğlu ile HDP eş başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar bir mutabakat ortaya koydular...

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