'İyi' uçtular: Seçimi kazanmış gibi bakan hesabı yaptılar!

Akşener, "CHP içinde 4 siyasi parti ile beraber Meclis'e giriyoruz. Biz, 301'i yakalayacağız iki parti olarak" açıklamasını yaptı. Karamollaoğlu ise "Hedefimiz 360'ın üzerinde milletvekili. Ama 300'ün üzerinde vekil çıkaracağımızı ümit ediyorum" ifadesini kullandı.