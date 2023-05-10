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    'İyi' uçtular: Seçimi kazanmış gibi bakan hesabı yaptılar!

    6’lı masa, sanki seçimi kazanmış gibi bakan hesabı yaptı. Meclis’te milletvekillerinin yarısından fazlasını alacaklarını açıkladı. Herkes şaştı kaldı.

    ’İyi’ uçtular

    Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na yönelik tercihlerin büyük sıçrama kaydettiğini hala anlamadı. Sanki seçimi kazanmış gibi hesap yapmaya başladı. İki ayrı televizyon kanalına çıkan İYİ Parti Lideri Meral Akşener ile SP Lideri Temel Karamollaoğlu, milletvekili hesabı yaparken duyanları şaşırttı.

    Akşener, "CHP içinde 4 siyasi parti ile beraber Meclis'e giriyoruz. Biz, 301'i yakalayacağız iki parti olarak" açıklamasını yaptı. Karamollaoğlu ise "Hedefimiz 360'ın üzerinde milletvekili. Ama 300'ün üzerinde vekil çıkaracağımızı ümit ediyorum" ifadesini kullandı.

    Cumhur İttifakı ile HDP'nin toplam vekil sayısından daha fazla vekil çıkaracaklarını iddia etmeleri, "İyi uçtunuz" yorumlarına yol açtı.

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    Haberler Güncel 'İyi' uçtular: Seçimi kazanmış gibi bakan hesabı yaptılar!
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