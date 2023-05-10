Son dakika. Hakimler ve Savcılar kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımladı. Alınan karara göre, birinci dereceye yükselmiş olup 30.04.2023 tarihi itibariyle birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak olan adli yargı hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcılar ile idari yargı hakimlerinin adları belirlendi.



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