Son dakika. Hakimler ve Savcılar kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımladı. Alınan karara göre, birinci dereceye yükselmiş olup 30.04.2023 tarihi itibariyle birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak olan adli yargı hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcılar ile idari yargı hakimlerinin adları belirlendi.
Detaylar gelecek...
- Güncel
- 11.05.2023 01:02
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- Son Güncelleme:
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- 11.05.2023 01:09
Hakimler ve Savcılar kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımladı
Son dakika. Hakimler ve Savcılar kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımladı. Alınan karara göre, birinci dereceye yükselmiş olup 30.04.2023 tarihi itibariyle birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak olan adli yargı hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcılar ile idari yargı hakimlerinin adları belirlendi.
Son dakika. Hakimler ve Savcılar kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımladı. Alınan karara göre, birinci dereceye yükselmiş olup 30.04.2023 tarihi itibariyle birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak olan adli yargı hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcılar ile idari yargı hakimlerinin adları belirlendi.
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