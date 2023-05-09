AK Parti'den çok beğenilen video! "Asla pes etme" vurgusu: Türkiye Yüzyılı için işte buradayız…

2023 seçimlerine sayılı bir zaman dilimi kaldı. Bugüne kadar yaptığı özgün reklam filmleri ve çalışmalarıyla beğeni kazanan AK Parti, yine çok beğenilen bir işe imza attı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tarafından sosyal medyada paylaşılan reklamda, bir çocuğun çocukluk ve gençlik hayalleri göz önüne getiriliyor.
Leage of Legends isimli oyunun Warriors isimli müziğinin kullanıldığı reklam filminde, şarkının sözleri de görüntülere eşlik ediyor.
TÜRKİYE'NİN DEĞERİNE DEĞER KATAN SEMBOL PROJELER
Hayallerin AK Parti dönemiyle gerçekleştiğine vurgu yapılırken; reklamda Kızılelma, İHA ve SİHALAR, TOGG, Akkuyu NGS, İMECE uydusu, güneş enerji santralleri, yüksek hızlı trenlerin yanı sıra İstanbul Havalimanı, Zigana Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi gurur projeleri de yer aldı.
Büyük beğeni toplayan filmde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de yer verildi.
İŞTE FİLMDE YER ALAN MÜZİĞİN SÖZLERİ
Çocukken hep beklerdin
Hep uzaklardan izlerdin
Ama daima bilirdin
Diğerleri oynarken
Sen çalışacaktın
Ve gençliğinde
Uykusuz gecelerinde
Gözlerini tavana dikip
Elinde olsa neleri
Değiştirebileceğini düşünürdün
Ama bunlar sadece
Hayalden ibaretti
İşte buradayız