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    • 09.05.2023 16:46
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    AK Parti'den çok beğenilen video! "Asla pes etme" vurgusu: Türkiye Yüzyılı için işte buradayız…

    Türkiye seçimlere adım adım yaklaşıyor. Seçime günler kala partiler reklam çalışmalarına devam ederken, AK Parti ise reklam konusunda adeta çığır açtı. Geçtiğimiz günlerde "Biz hayal edenleriz" temalı bir reklam paylaşan AK Parti, şimdi de "Asla pes etme" temalı bir reklam paylaştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ konuya ilişkin "Türkiye Yüzyılı için işte buradayız…" açıklamasını yaptı.

    takvim.com.tr
    AK Parti’den çok beğenilen video: Asla pes etme

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman dilimi kaldı. Bugüne kadar yaptığı özgün reklam filmleri ve çalışmalarıyla beğeni kazanan AK Parti, yine çok beğenilen bir işe imza attı.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tarafından sosyal medyada paylaşılan reklamda, bir çocuğun çocukluk ve gençlik hayalleri göz önüne getiriliyor.



    Leage of Legends isimli oyunun Warriors isimli müziğinin kullanıldığı reklam filminde, şarkının sözleri de görüntülere eşlik ediyor.



    TÜRKİYE'NİN DEĞERİNE DEĞER KATAN SEMBOL PROJELER
    Hayallerin AK Parti dönemiyle gerçekleştiğine vurgu yapılırken; reklamda Kızılelma, İHA ve SİHALAR, TOGG, Akkuyu NGS, İMECE uydusu, güneş enerji santralleri, yüksek hızlı trenlerin yanı sıra İstanbul Havalimanı, Zigana Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi gurur projeleri de yer aldı.



    Büyük beğeni toplayan filmde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de yer verildi.

    İŞTE FİLMDE YER ALAN MÜZİĞİN SÖZLERİ

    Çocukken hep beklerdin

    Hep uzaklardan izlerdin

    Ama daima bilirdin

    Diğerleri oynarken

    Sen çalışacaktın



    Ve gençliğinde

    Uykusuz gecelerinde

    Gözlerini tavana dikip

    Elinde olsa neleri

    Değiştirebileceğini düşünürdün

    Ama bunlar sadece

    Hayalden ibaretti

    İşte buradayız
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        Haberler Güncel AK Parti'den çok beğenilen video! "Asla pes etme" vurgusu: Türkiye Yüzyılı için işte buradayız…
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