AK Parti'den çok beğenilen video! "Asla pes etme" vurgusu: Türkiye Yüzyılı için işte buradayız…

2023 seçimlerine sayılı bir zaman dilimi kaldı. Bugüne kadar yaptığı özgün reklam filmleri ve çalışmalarıyla beğeni kazanan AK Parti, yine çok beğenilen bir işe imza attı.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tarafından sosyal medyada paylaşılan reklamda, bir çocuğun çocukluk ve gençlik hayalleri göz önüne getiriliyor.







Leage of Legends isimli oyunun Warriors isimli müziğinin kullanıldığı reklam filminde, şarkının sözleri de görüntülere eşlik ediyor.