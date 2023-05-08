Devlet tüm imkanlarıyla milletinin yanında! 11 ilde yaralar sarılıyor: Depremzedeye 650 bin konut





11 İLDE YAPILACAK KONUT VE KÖY EVLERİ



ADANA: 12 bin 492 konut, 2 bin 438 köy evi



ADIYAMAN: 49 bin 934 konut, 23 bin 640 köy evi



DİYARBAKIR: 16 bin 500 konut, 2 bin 361 köy evi



ELAZIĞ: 7 bin 452 konut



GAZİANTEP: 29 bin 751 konut, 12 bin 607 köy evi



HATAY: 216 bin 733 konut, 34 bin 129 köy evi



KAHRAMANMARAŞ: 81 bin 987 konut, 30 bin 310 köy evi



KİLİS: Bin 643 konut, 2 bin 628 köy evi



MALATYA: 70 bin 1 konut, 25 bin 302 köy evi



OSMANİYE: 12 bin 243 konut, 6 bin 856 köy evi



ŞANLIURFA: 8 bin 3 konut, 3 bin köy evi



11 İLDE İHALESİ OLAN KONUT VE KÖY EVLERİ



ADANA: TOKİ eliyle bin 682 konut, Emlak Konut eliyle 21 bin 854 konut



ADIYAMAN: 3 bin 903 konut, 6 bin 198 köy evi



DİYARBAKIR: 6 bin 40 konut, 300 köy evi



ELAZIĞ: Bin 263 konut



GAZİANTEP: 15 bin 99 konut, 4 bin 356 köy evi



HATAY: 13 bin 626 konut, 6 bin 294 köy evi



KAHRAMANMARAŞ: 12 bin 267 konut, 6 bin 928 köy evi



KİLİS: Bin 743 konut, 486 köy evi



MALATYA: 7 bin 174 konut, 7 bin 165 köy evi



OSMANİYE: 3 bin 685 konut, 900 köy evi



ŞANLIURFA: 3 bin 736 konut, 300 köy evi