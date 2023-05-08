Devlet tüm imkanlarıyla milletinin yanında! 11 ilde yaralar sarılıyor: Depremzedeye 650 bin konut

Asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat depreminin üzerinden 3 ay geçti. İlk günden itibaren gerek devlet kurumları gerekse sivil toplum kuruluşları ile 85 milyon vatandaş depremzedelerin yanında olmaya devam ediyor.
Bir yandan ihtiyaçları karşılanan depremzedeler için bir yandan da kalıcı konutların yapımı ve teslimi sürüyor. İlk günden itibaren bölgede çalışmalara başlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kalıcı konutları hızla bitiriyor.
Bakanlığa bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle, depremlerden etkilenen 11 ilde 506 bin 739 konut ve 143 bin 271 köy evi ile toplamda 650 bin 10 deprem konutu yapılacak.
İlk etapta bir yıl içerisinde 319 bin deprem konutunun teslim edilmesi planlanıyor. 11 ilde bugüne kadar 142 bin konut ve köy evinin temelleri atıldı.
GÜVENLİ KONUTLAR
Bakanlığın bölgedeki çalışmalarından bazıları şöyle:
Bölgede şehirlerin kültürünü yaşatacak, ihtiyaçlarını giderecek anlayışla projeler hayata geçiriliyor.
Kültürel yapılar ve tarihi zenginlikler yalnızca bölgelerin veya şehirlerin değil, Türkiye'nin de kimliği, dışarıya açılan yüzü ve yaşayan geçmişi olarak kabul ediliyor. Tarihi yapılara hassasiyetle yaklaşılıyor.
Yeniden Ulu Cami'nin, Habib-i Neccar Cami'nin, Kurtuluş Caddesi'nin aslına uygun şekilde inşa sürecininin yürütülmesi hedefleniyor.
Bu noktada merkezle alakalı master plan çalışması yürütülüyor. Roma dönemine ait köprüleri dahi Amik Ovası'nda, Asi Nehri'nde yeniden inşa etmek, yeniden ayağa kaldırmak hedefleniyor.
Bakanlık tarafından, depremin ağır hasar verdiği bölgelerde 11 ilde 11 ayrı master plan çalışmaları yürütülüyor. Yapılan master plan çerçevesinde Türkiye'nin önde gelen mimarlarıyla birlikte ortak bir çalışma yürütülüyor.
Akademisyenler, STK'lar, yerel yöneticiler, mimar ve mühendislerin görüşleri ile uygun alanlar belirledi.
Yeni yapılacak afet konutları için yer tespiti yapılırken, deprem sebebiyle oluşan kırıklar dahil olmak üzere zeminin her türlü ayrıntılarıyla birlikte mikro bölgeleme ve ayrıntılı jeolojik etüt raporları hazırlandı.
Afet konutları en sağlam temel olarak görülen radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle, yöresel mimariye uygun inşa ediliyor.
4 KATI GEÇMEYECEK
Zemin artı 3-4 katı geçmeyecek ve 105 metrekare alana sahip daireler, 3+1 daire şeklinde planlandı. Köyleri yeniden ayağa kaldıracak projelerle bölgesel olarak farklı ihtiyaçlara göre tek katlı, verandalı, yöresel mimari ve yaşam koşulları göz önüne alınarak 5 farklı tip tasarlandı. Konutların tüm tip planları ortalama brüt 122-127 metrekare, net 102-106 metrekare büyüklükte ve tüm tipler 3+1 şeklinde yapıldı. Hayvancılık yapan vatandaşlar için de köy evleri ahırlarla birlikte yapılıyor. 100 hanenin üstü olan köylerde ise köy konağı ile cami veya cem evi planlaması yapılıyor.
KÖY EVLERİ TAMAM
Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gaziantep'in Belpınar ve Mesthüyük köyleri ile Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek köyünde yapımı tamamlanan ilk köy evlerinin anahtar teslimi gerçekleşti. Konutlar tamamlandıkça etaplar halinde anahtar teslimleri gerçekleşiyor. 11 ilde afet bölgesindeki deprem konutları inşa edilirken bir yandan da sosyal konut hamlesi İlk Evim İlk İşyerim için çalışmalara devam ediliyor. Bakanlığın TOKİ eliyle hayata geçirdiği ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi projelerinde kuralar çekildi, süreç işliyor.