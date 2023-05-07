Milli otomobil kamuda: 'Togg yakıştı’

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, polis arabası olarak ilk kez görüntülendi. Togg'u gören vatandaşlar fotoğraf çekinebilmek için birbirleriyle yarıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, bugün Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek olan 'Büyük İstanbul Mitingi' öncesi alana gelerek incelemelerde bulundu.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek Büyük İstanbul Mitingi öncesi alanda incelemelerde bulunan yetkililer daha sonra basın açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanı Soylu'nun konvoyuna öncülük eden polis araçlarından birinin ise Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg olduğu görüldü.