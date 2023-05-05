Tetikçi Batı medyası iş başında: Alman Der Spiegel'dan Başkan Erdoğan ve İslam düşmanlığı! Erdoğan nefretini kapaklarına taşıdılar

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine doğru yaklaşırken Batı medyası da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a duydukları nefreti kapaklarına taşıyor. İngiltere, Fransa, Almanya gibi Avrupa ülkelerinin önde gelen medya kuruluşları, seçimlere yön vermek isterken Kılıçdaroğlu'na desteklerini adeta açık açık dile getiriyor.
"ERDOĞAN'A OY VERMEYİN" ÇAĞRISINDA BULUNDULAR
Almanya'da yayın yapan, Der Spiegel dergisi, Alman Yeşiller Partisi'nin, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy verilmemesi çağrısında bulunduğunu duyurdu. Der Spiegel, Alman Yeşiller Partisi'nin yönetim kurulu toplantısının karar metnine dayandırdığı haberde, partinin Türkiye'deki seçimlerde Başkan Erdoğan'a oy verilmemesi çağrısında bulunduğunu yazdı.
"ALMANYA'DA YAŞAYAN VE TÜRKİYE'DE OY KULLANMA HAKKINA SAHİP...."
Buna göre, Alman Yeşiller Partisi'nin yönetim kurulu karar metninde şu ifadeler yer aldı: "Parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllarca süren otoriter yönetiminin ardından demokrasi ve hukukun üstünlüğüne geri dönmek için gerçek bir şans var. Almanya'da yaşayan ve Türkiye'de oy kullanma hakkına sahip herkesi 14 Mayıs'taki seçimlere katılmaya ve demokratik değişim sürecini desteklemeye davet ediyoruz." Haberde, Yeşiller'in Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına karıştığı ve parti yönetiminin bütün Türkleri demokrasiyi güçlendirmek için oylarını kullanmaya çağırdığı vurgulandı. Bunun yanı sıra Yeşiller Partisi de sosyal medya hesaplarından Der Spiegel'in haberini doğrulayan paylaşımlar yaptı.