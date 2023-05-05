Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan The Economist'teki Başkan Erdoğan manşetine tepki!

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Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, A Haber'e özel açıklamalarda bulunuyor.

İşte o açıklamalardan satır başları;

SEÇİM İLK TURDA BİTER Mİ?

Benim kanaatim birinci turda sonuçlanır seçim. Bunu temenni olarak söylüyor değilim şüphesiz temennimiz de öyledir ama seçim işleri başkanlığı yaptım uzun süre AK Parti'de gerek anket çalışmaları gerek saha izlenimlerimi dikkate alarak bunu söylüyorum.

Bir şu maksatla bakmak lazım meseleye seçim çok ilginç bir atmosferde devam ediyor. Biraz deprem sonrası gelişmeler sebebiyle çok canlı hareketli bir seçim havası yok sahada.

THE ECONOMIST'İN SKANDAL KAPAĞI

En son bu meşhur Economist dergisinin kapağı ki Ocak ayında yine böyle bir kapak yapmıştı. Fransa, İngiltere, ABD'deki bazı çevreler ki bunlar durup dururken akıllarına geldiği için bunları yapan kişiler değil bu kapakların yazıların etkilerinin ne olacağını öngörebilen kişiler.

O kadar bir ihtiras içerisindeler ki kendilerini tutamıyorlar engelleyemiyorlar. Bir Tayyip Erdoğan karşıtlığı bir Türkiye karşıtlığı. Bu tablo bence milletimiz tarafından da görülüyor. Tayyip Erdoğan'ın mukadderatıyla Türkiye'nin mukadderatı örtüşmüş durumda şu anda. Terör örgütü PKK bağlamında tartışmalar yapılıyor. Aslında biliyoruz ki dünyada bu tür terör örgütleri özellikle uluslararası istihbarat örgütlerinin desteklediği bazı devletlerin desteklediği terör örgütleri bağımsız kendi kendine karar veren örgütler değil. Bunların bir amacı var yeni sömürgecilik anlayışı çerçevesinde bazı bölgelere öncü kuvvet olarak bulunuduruluyor sokuluyor destekleniyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI PROVOKATİF

İyi niyetli gibi gözüküyor olsa da provakatif açıklamalar. Kim veriyorsa bu akılları yanlış yapmış. 150'ye yakın seçim yapılmış ve olgunlukla karşılanmıştır. Seçim kutlamaları yapılmış ama makul düzeyde.

Biz bu seçimi kazandık ama YSK'ya güvenmiyor muyuz diyecekler. Türkiye tamamen şeffaf, siyasi partilerin yönettiği bir süreç yapıyor. Sandıkların her birinde kamu görevlisi sandık başkanı var. Sandık kuralı üyeleri ile yönetiliyor. Gözlemci dediğimiz kişiler de var.

TERÖRLE MÜCADE: TÜRKİYE KUŞATMAYA İZİN VERMEYECEĞİNİ GÖSTERDİ

Terör örgütleri piyondur. Asıl bölge ile ilgili senaryoyu görmek. Büyük ülkeler kontrolünde bir Kürt Devleti kurma projedir. Bu bir basamaktır. Terör örgütünün varlığı bu açıdan değerlendirilmeli. Türkiye kararlılıkla sınır ötesi operasyonla o bölgede teröristleri temizledi. Şimdi istenen Türkiye o bölgeden çekilsin, siyasi zemin için hazırlansınlar. Türkiye kuşatmaya izin vermeyeceğini gösterdi.

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