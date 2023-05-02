Türkiye'de savunma sanayiinde 4 yeni gurur! Milli Muharip uçağı, ANKA-3, HÜRJET ve ATAK-2 törenle tanıtıldı

Artık karada-denizde, havada, uzayda her alanda varız! Yine de daha gidecek çok yolumuz var. "Kaan" radarlara görünmeden düşmanın inine girecek! Dünyada 5. nesil savaş uçağı üreten 5 ülkeden biri olacağız. HÜRJET'i de TCG Anadolu gemimize konuşlandıracağız.





ANKA-3, önümüzdeki günlerde uçacak. Atak-2 ile de Türkiye, bu sınıfta üretim yapabilen 3 ülkeden biri oldu!