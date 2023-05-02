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    Türkiye'de savunma sanayiinde 4 yeni gurur! Milli Muharip uçağı, ANKA-3, HÜRJET ve ATAK-2 törenle tanıtıldı

    Türkiye, Savunma sanayiinde yine tarihi bir gün yaşadı. Milli Muharip uçağı, ANKA-3, HÜRJET ve ATAK-2 törenle tanıtıldı. Erdoğan, yerli savaş uçağımızın adının “Kaan” konulduğunu açıkladı. Dünyaya mesaj yolladı.

    Air fors

    Artık karada-denizde, havada, uzayda her alanda varız! Yine de daha gidecek çok yolumuz var. "Kaan" radarlara görünmeden düşmanın inine girecek! Dünyada 5. nesil savaş uçağı üreten 5 ülkeden biri olacağız. HÜRJET'i de TCG Anadolu gemimize konuşlandıracağız.



    ANKA-3, önümüzdeki günlerde uçacak. Atak-2 ile de Türkiye, bu sınıfta üretim yapabilen 3 ülkeden biri oldu!

    Biz, terör örgütlerine nefes aldırmadık, aldırmayacağız.

    Bay Bay Kemal Kandil'den destek alıyor. Yazıklar olsun. Benim milletim bu ülkeyi ona teslim etmez.

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    Haberler Güncel Türkiye'de savunma sanayiinde 4 yeni gurur! Milli Muharip uçağı, ANKA-3, HÜRJET ve ATAK-2 törenle tanıtıldı
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