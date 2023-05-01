Son dakika: Emine Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özünde dayanışma ve mücadele bulunan, gücünü emeğinden alan kadınlar ürettikçe kazanmaya devam edeceğiz. Üretime varlığıyla değer katan kadınlar başta olmak üzere, tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.