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    • 01.05.2023 14:30
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    Son dakika: Emine Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

    İHA
    Emine Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı

    Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özünde dayanışma ve mücadele bulunan, gücünü emeğinden alan kadınlar ürettikçe kazanmaya devam edeceğiz. Üretime varlığıyla değer katan kadınlar başta olmak üzere, tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Emine Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
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