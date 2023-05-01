Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özünde dayanışma ve mücadele bulunan, gücünü emeğinden alan kadınlar ürettikçe kazanmaya devam edeceğiz. Üretime varlığıyla değer katan kadınlar başta olmak üzere, tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.
- Güncel
- 01.05.2023 14:30
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- Son Güncelleme:
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- 01.05.2023 14:30
Son dakika: Emine Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
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