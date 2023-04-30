Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İzmir'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak tarihi miting! Yüzlerce kişi Başkan Erdoğan'ı karşıladı

    Başkan Erdoğan, Gündoğdu Meydanı’na çıktı. Tarihi kalabalık tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu’na çattı. Atatürk Havalımanı'ndaki TEKNOFEST'i, yüz binlerce kişi ziyaret etti. Bu görüntü, Baykar'a cephe alan Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona en güzel cevabı verdi.

    Kemal Bey bak burası İzmir

    Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi'nin bir ay içinde hasta kabulüne başlayacağını duyurdu.

    -Bay Bay Kemal, terör örgütleriyle ne görüştün? Şunu bir açıklasana...
    -Tefecilerden '300 milyar dolar buldum getireceğim' diyor. Bıktık bu yalanlardan.
    -Herkese Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı hediye ediyor. Böyle devlet mi yönetilir?



    -Masanın, 7 ayağı birbirine dolaşmış! Aralarında FETÖ'nün, PKK'nın adayı var!
    -Ülkeye kazandırdıkları hiçbir eser olmayan çapsızların son çırpınışları bunlar!
    -'Kumar masası', rulet masası çıktı. Ha bire dönüyor, nerede duracağı belli değil.



        -İzmir'den tam da onların anlayacağı dilden soruyorum; siz ne ayaksınız yahu?
        -Benim tanıdığım İzmir, kendini hiçe sayan kibir masasını sandıkta darmadağın eder.

        BU FOTOĞRAF KAFAYI 7'RİR!
        Kemal Bey, kafayı BAYKAR'a taktı. İki hafta önce "Savunma sanayi, özel şirkette olmaz" diye saldırdı! 15 gün geçmeden "ABD'li şirketle anlaştığını" anlattı. Baykar'a "Sizi istemiyorum" mesajı yolladı.



        Başkan Erdoğan ise dün TEKNOFEST'e katıldı. Kılıçdaroğlu'na "Mandacılık yapıyorsun" diye çıkıştı. Vatandaş da adeta sel gibi festivale aktı. Bu fotoğrafı vererek 7'li koalisyona kapak yaptı.

            AYAKLARI BİRBİRİNE DOLAŞTI
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda yüzbinlere seslendi. Tarihi mitingde 7'li koalisyonu eleştirdi:
            - Biz 21 yıldır ülkemizi Dadaloğlu'ndan aldığımız ilhamla yürüyerek bu günlere geldik. Vesayetin tehditlerinden korkmadık.
            - Terör örgütünün saldırılarından ürkmedik. Kandil'in parlamentodaki temsilcileri ile acaba Bay Bay Kemal ne görüştü açıklasa ya!
            - Masanın tüm ayakları birbirine dolaşmış durumda. Bu masa öyle bir masa ki, görünürdeki 7 ayağının hepsi de birbirine dolaşmış. Birinin söylediğini öteki yalanlıyor. Birinin yücelttiğini öteki yerin dibine sokuyor.
            -"300 milyar dolar bulduk hemen getireceğim" diyor. Bıktık bu yalanlardan. Bulduysan getir, al getir. Biz sana neden getirdin mi dedik?
            -Öteki "Bu para 10 yılda gelir" diyor, beriki başka söylüyor. Biri "Savunma sanayi projelerini askıya alacağım, sınır ötesindeki askerleri çekeceğim" diyor, diğeri başka diyor. Böylesine çarpık çurpuk masa olur mu?

            BAY BAY KEMAL'İ İŞLETMİŞLER
            Başkan Erdoğan, Teknofest'e eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ve eşi Mihriban Aliyev ile Togg aracında geldi. Azerbaycan tarafından inşa edilecek bin deprem konutunun temelini attı. Kılıçdaroğlu'na da sert çıktı: "Ülkemize, milletimize, ordumuza hizmet eden yerli ve milli şirketler varken Amerikan firmalarının reklam ajanslığına soyunmanın adı mandacılıktır. Anlaşılan Bay bay Kemal'i Amerika'da birileri işletmiş, kandırmışlar..."

            UZAYA BİR İKİ
            Türkiye'nin bu yılın son çeyreğinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceği yolcusu açıklandı. Başkan Erdoğan, o yolcumuzu ve yedeğini tanıttı: Uzaya gidecek Alper Gezeravcı (41) kardeşimiz Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mızda önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz. Yedek olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever kardeşimiz de Roketsan'da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan bir sistem mühendisimiz. Her iki kardeşimizin görevlerini en güzel şekilde yerine getireceklerinden hiçbir şüphe duymuyorum. Yolcumuz uzayda 14 gün kalacak. Bu görevde, ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurullarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Kemal Bey bak burası İzmir
            Haberler Güncel İzmir'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak tarihi miting! Yüzlerce kişi Başkan Erdoğan'ı karşıladı
                loading
                SON DAKİKA