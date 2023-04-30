İzmir'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak tarihi miting! Yüzlerce kişi Başkan Erdoğan'ı karşıladı

AYAKLARI BİRBİRİNE DOLAŞTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda yüzbinlere seslendi. Tarihi mitingde 7'li koalisyonu eleştirdi:
- Biz 21 yıldır ülkemizi Dadaloğlu'ndan aldığımız ilhamla yürüyerek bu günlere geldik. Vesayetin tehditlerinden korkmadık.
- Terör örgütünün saldırılarından ürkmedik. Kandil'in parlamentodaki temsilcileri ile acaba Bay Bay Kemal ne görüştü açıklasa ya!
- Masanın tüm ayakları birbirine dolaşmış durumda. Bu masa öyle bir masa ki, görünürdeki 7 ayağının hepsi de birbirine dolaşmış. Birinin söylediğini öteki yalanlıyor. Birinin yücelttiğini öteki yerin dibine sokuyor.
-"300 milyar dolar bulduk hemen getireceğim" diyor. Bıktık bu yalanlardan. Bulduysan getir, al getir. Biz sana neden getirdin mi dedik?
-Öteki "Bu para 10 yılda gelir" diyor, beriki başka söylüyor. Biri "Savunma sanayi projelerini askıya alacağım, sınır ötesindeki askerleri çekeceğim" diyor, diğeri başka diyor. Böylesine çarpık çurpuk masa olur mu?