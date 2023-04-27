Bursa’da yatırımlar tüm hızıyla sürecek! Yeni projeler yolda

TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMANIN DERDİNDEYİZ

Bursa olarak depremin ilk günlerinden itibaren sahada vatandaşların yardımına koştuklarını ifade eden Başkan Aktaş, "İlk 6 gün Gaziantep'in Nurdağı ve Islahiye ilçelerinde, ondan sonraki günlerde ise Hatay'ın farklı ilçelerinde görev aldık. Çöpte topladık, ilaçlama da yaptık, altyapı ve su kanalizasyon bağlantıları da yaptık. Sosyal yardımlarda da bulunduk. Konteyner kentler de kurduk. Hala çalışmalarımız devam ediyor. Allah'a şükür Bursa her yerde. Gerek Büyükşehir Belediyesi, gerekse ilçe belediyelerimiz bölgeyi ikame etmek, hayatı normale döndürmek için elinden gelen tüm gayreti ortaya koyuyor. Deprem bölgesinde iken devlet büyüklerimizi sık sık sahada bizzat gördüm" diye konuştu.

Bursa'yı ihya ve inşa hususunda 17 ilçede altyapı, turizm, tarım, restorasyon, spor, kültür-sanat ve eğitim gibi birçok konuda faaliyetler yürüttüklerini anlatan Başkan Aktaş, "Devam eden, biten ve başlayacak olan yüzlerce projemiz var. En küçük Harmancık'tan en büyük Osmangazi'ye kadar her bölgede konuşulan projeleri yürütüyoruz. Milletimiz bu kadrolara güveniyor. Bizler taş üstüne taş koymanın derdiyle hareket ediyoruz. Ülkemizin daha güzel yarınlara kavuşabilmesi için hayallerimiz var, hedeflerimiz var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapacağımız daha çok işler var. Büyük bir kenetlenmeyle vatandaşımıza derdimizi ve heyecanımızı anlatıyoruz" dedi.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve törende söz alan Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala ve Bursa Milletvekili adayı Ayhan Salman da konuşmalarında birlik ve beraberlik mesajları verdi. Konuşmaların ardından partililer sırayla protokolle bayramlaştı.