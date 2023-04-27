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    Ankara-Sivas hızlı tren hattı vatandaşın hizmetine sunuldu! 12 saatlik mesafe 2 saate düştü

    Ankara-Sivas hızlı tren hizmete girdi. İstanbul- Sivas arası yolculuk 6 saate indi. Hattın tamamlanmasıyla toplam demir yolu uzunluğu, 13 bin 896 kilometreye çıktı. Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürecek tren hattında 8 istasyon yer aldı.

    Çok hızlıyız

    Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı dün hizmete açıldı. Hattın tamamlanmasıyla toplam demir yolu uzunluğu, 13 bin 896 kilometreye çıktı. Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürecek tren hattında 8 istasyon yer aldı. Yeni açılacak hat ile 1 milyon 400 bin kişiye hızlı trenle seyahat etme imkanı sunulacağı açıklandı. Ankara'dan Sivas'a 2 saatte, İstanbul'dan Sivas'a ise 6 saatte ulaşılacağı hatırlatıldı.



    BİR AY BEDAVA
    Doktor tavsiyesi üzerine dünkü açılışlara katılamayan ve çalışmalarına bir gün ara veren Başkan Erdoğan, YHT ile ilgili müjdeyi de paylaştı. Hızlı trenin mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacağını vurguladı.



    Açılışı yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ankara-Sivas hattımız, Edirne'den Kars'a uzanan Doğu-Batı hızlı demiryolu koridorunun da önemli bir parçası olacaktır" dedi.

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    Haberler Güncel Ankara-Sivas hızlı tren hattı vatandaşın hizmetine sunuldu! 12 saatlik mesafe 2 saate düştü
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