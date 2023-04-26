HDP’liler evlat nöbeti tutan babaya saldırdı!

"BİZİ SEN Mİ ŞİKAYET ETTİN DİYEREK HAKARET ETTİLER"

Celil Begdaş, yaşadıklarını anlatırken, HDP'lilerin saldırısından polisin müdahalesiyle kurtulduğunu söyledi. Sabah'ta yer alan habere göre, 25 Nisan'da Diyarbakır merkezli PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlar arasında oğlunu dağa gönderenlerin de bulunduğunu savunan baba Celil Begdaş, "HDP'liler Ofis Sanat Sokağı'nda operasyonla ilgili açıklama yapıyordu. Bende yakınlardaydım. Bu sırada içlerinden biri bana 'Bizi sen mi şikayet ettin' diyerek hakaret etti." dedi.