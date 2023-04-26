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    • 26.04.2023 08:14
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    • 26.04.2023 08:14
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    HDP’liler evlat nöbeti tutan babaya saldırdı!

    Diyarbakır’da 4 yıl önce kaçırılan oğlu için terörün siyasi ayağı HDP'nin İl Binası önünde evlat nöbeti tutan baba Celil Begdaş, HDP’lilerin tekme ve yumruklu saldırısına uğradı. Yaklaşık 15 kişilik grup, baba Celil Begdaş‘ı linç etmek isterken görüntü alan gazetecilere de saldırıp kayıtlara el koymaya çalıştı.

    takvim.com.tr
    HDP’liler evlat nöbeti tutan babaya saldırdı!

    Diyarbakır'da HDP Genel Merkezi önünde evlat nöbeti tutan 57 yaşındaki inşaat işçisi Celil Begdaş, basın açıklaması yapan HDP'liler tarafından darbedildi.

    TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR
    20 yaşındaki oğlunun 5 Mayıs 2019'da HDP tarafından kaçırıldığı gerekçesiyle evlat nöbetinde bulunan Begdaş'a yaklaşık 15 kişilik HDP'li grup, tekme ve yumrukla saldırdı. Baba Begdaş'a hakaretler savuran saldırganlar, o anları kaydeden gazetecileri de engellemek istedi.

    "BİZİ SEN Mİ ŞİKAYET ETTİN DİYEREK HAKARET ETTİLER"
    Celil Begdaş, yaşadıklarını anlatırken, HDP'lilerin saldırısından polisin müdahalesiyle kurtulduğunu söyledi. Sabah'ta yer alan habere göre, 25 Nisan'da Diyarbakır merkezli PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlar arasında oğlunu dağa gönderenlerin de bulunduğunu savunan baba Celil Begdaş, "HDP'liler Ofis Sanat Sokağı'nda operasyonla ilgili açıklama yapıyordu. Bende yakınlardaydım. Bu sırada içlerinden biri bana 'Bizi sen mi şikayet ettin' diyerek hakaret etti." dedi.

    "15-20 KİŞİ BENİ DARP ETMEYE BAŞLADI"
    HDP'li grubun üzerine yürüdüğünü ifade eden Begdaş, "Kendimi korumak isterken 15-20 kişi beni darp etmeye başladı. Olay yerinde polislerin müdahalesiyle kurtuldum. Bu sırada olayı görüntülemeye çalışan gazetecilere de saldırdılar" şeklinde konuştu.

        HDP BİNASI ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ BAŞLATMIŞTI
        Celil Begdaş, geçtiğimiz yıl HDP Genel Merkez binası önünde oturma eylemi başlatmıştı. Bedgaş, oğlunun montu ve kimliğinin HDP binasından çıktığını belirterek, "Doğu'da Kürt sorunu değil, HDP, PKK sorunu var." diye konuşmuştu.

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        Haberler Güncel HDP’liler evlat nöbeti tutan babaya saldırdı!
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