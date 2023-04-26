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    • 26.04.2023 11:04
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    FETÖ'ye 4 ilde şafak baskını: Ankesör soruşturmasında 9 maliye personeline operasyon

    Son dakika haberi! Fetullahçı Terör Örgütünün örgütsel iletişim modeli ankesörlü hatlara ilişkin mahrem imamlarla irtibatları tespit edilen Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan 9 maliye personeli hakkında gözaltı kararı verildi. Üç ilde düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    4 ilde operasyon! 7 FETÖ şüphelisi yakalandı

    İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda, örgütün "mahrem imam"larıyla örgütsel hatlar üzerinden irtibatları bulunan vergi müfettişi ve gelir uzmanı 9 şüpheliden 7'si yakalandı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda FETÖ'nün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışma yapıldı.


    Terör örgütünün "mahrem imam"larının kullandığı örgütsel hatlarla irtibatları ve ortak baz kayıtları olan, örgüt içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine dair ifade ve teşhis beyanları bulunan, FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemi ankesör ve büfe gibi hatlardan aranmak suretiyle örgüt mensubu şahıslarla iletişime geçtikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon yapıldı.

    Aktif çalışan 7 vergi müfettişi ve 2 gelir uzmanı 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında zanlılardan 7'si gözaltına alındı.

    Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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    Haberler Güncel FETÖ'ye 4 ilde şafak baskını: Ankesör soruşturmasında 9 maliye personeline operasyon
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