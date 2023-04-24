Muhalif yazar Sevan Nişanyan'dan kronik muhalifleri çıldırtacak sözler: Kemal Kılıçdaroğlu ağzıyla kuş tutsa kazanamaz! Son anket sonuçları nasıl?

Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken açıklanan son anketleri gören muhalif isimler 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na olan umutlarını yitirmeye başladı.
Artık alenen Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını dile getirmeye başladılar. Buna son örnek muhalif yazar Sevan Nişanyan'dan geldi. Nişanyan öyle ifadeler kullandı ki kronik muhalifler uzun bir süre bu sözleri sindiremeyecek görünüyor.
"AĞZIYLA KUŞ TUTSA DA KAZANAMAZ"
Başkan Erdoğan'ın seçimlerde havada karada Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı galip geleceğini söyleyen Nişanyan, "Türkiye'yi biraz tanıyan bir insanın Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına ihtimal vermesini absürt görüyorum." dedi.
Sevan Nişanyan'ın açıklamaları şu şekilde;
"Kılıçdaroğlu ağzıyla kuş tutsa da, ekonomi komple batsa da havada karada bu sene önümüzdeki sene gelecek sene ve gelecek yüzyılda Tayyip Erdoğan kazanır. Mümkün değildir Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması. Yani birazcık siyasi ön görüsü olan birazcık siyaset duygusuna sahip olan birazcık Türkiye'yi tanıyan birazcık İstanbul ve Ankara'nın 1-2 semti dışında Türkiye'yi tanıyan bir insanın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına ihtimal vermesini absürt görüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz çünkü bir şeyi temsil etmiyor."