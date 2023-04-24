Muhalif yazar Sevan Nişanyan'dan kronik muhalifleri çıldırtacak sözler: Kemal Kılıçdaroğlu ağzıyla kuş tutsa kazanamaz! Son anket sonuçları nasıl?

"AĞZIYLA KUŞ TUTSA DA KAZANAMAZ"

Başkan Erdoğan'ın seçimlerde havada karada Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı galip geleceğini söyleyen Nişanyan, "Türkiye'yi biraz tanıyan bir insanın Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına ihtimal vermesini absürt görüyorum." dedi.

Sevan Nişanyan'ın açıklamaları şu şekilde;

"Kılıçdaroğlu ağzıyla kuş tutsa da, ekonomi komple batsa da havada karada bu sene önümüzdeki sene gelecek sene ve gelecek yüzyılda Tayyip Erdoğan kazanır. Mümkün değildir Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması. Yani birazcık siyasi ön görüsü olan birazcık siyaset duygusuna sahip olan birazcık Türkiye'yi tanıyan birazcık İstanbul ve Ankara'nın 1-2 semti dışında Türkiye'yi tanıyan bir insanın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına ihtimal vermesini absürt görüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz çünkü bir şeyi temsil etmiyor."