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    • 24.04.2023 13:34
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    Muhalif yazar Sevan Nişanyan'dan kronik muhalifleri çıldırtacak sözler: Kemal Kılıçdaroğlu ağzıyla kuş tutsa kazanamaz! Son anket sonuçları nasıl?

    Son dakika haberleri... Türkiye seçim sathı mailine girmişken muhalif isimlerden dikkat çeken açıklamalar gelmeye başladı. Son anketlerin merakla takip edildiği bugünlerde yazar Sevan Nişanyan, kronik muhalifleri kızdıracak sözler söyledi. Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde kazanma şansının olmadığını dile getiren Nişanyan, “Kılıçdaroğlu ağzıyla kuş tutsa da, ekonomi komple batsa da havada karada bu sene önümüzdeki sene gelecek sene ve gelecek yüzyılda Tayyip Erdoğan kazanır" ifadelerini kullandı. Peki son anket sonuçları ne diyor? İşte Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili Areda Survey'in yaptığı son anketin sonucu.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu ağzıyla kuş tutsa kazanamaz

    Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken açıklanan son anketleri gören muhalif isimler 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na olan umutlarını yitirmeye başladı.

    Artık alenen Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını dile getirmeye başladılar. Buna son örnek muhalif yazar Sevan Nişanyan'dan geldi. Nişanyan öyle ifadeler kullandı ki kronik muhalifler uzun bir süre bu sözleri sindiremeyecek görünüyor.

    "AĞZIYLA KUŞ TUTSA DA KAZANAMAZ"

    Başkan Erdoğan'ın seçimlerde havada karada Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı galip geleceğini söyleyen Nişanyan, "Türkiye'yi biraz tanıyan bir insanın Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına ihtimal vermesini absürt görüyorum." dedi.

    Sevan Nişanyan'ın açıklamaları şu şekilde;

    "Kılıçdaroğlu ağzıyla kuş tutsa da, ekonomi komple batsa da havada karada bu sene önümüzdeki sene gelecek sene ve gelecek yüzyılda Tayyip Erdoğan kazanır. Mümkün değildir Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması. Yani birazcık siyasi ön görüsü olan birazcık siyaset duygusuna sahip olan birazcık Türkiye'yi tanıyan birazcık İstanbul ve Ankara'nın 1-2 semti dışında Türkiye'yi tanıyan bir insanın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına ihtimal vermesini absürt görüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz çünkü bir şeyi temsil etmiyor."

        SON ANKETLER NE DİYOR?
        Türkiye tarihi seçimler için 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Türk halkı Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği için iki ayrı pusulaya mührünü basacak. Seçime günler kala ankletler de netleşmeye başladı. Areda Survey tarafından yapılan son araştırmaya göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk turda kazanıyor.

        ERDOĞAN İLK TURDA KAZANIYOR
        Son verilere göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 51,4 oy oranında. En yakın rakibi CHP Genel Başkanı ve 7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oranı ise 41,8.

        CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ 2. TURDA NE OLUR?
        Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turda Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kazanılıyor görünse de ankette olası 2. tur sorusu da cevap buldu.

            Cumhurbaşkanlığı yarışı 2.tura kalırsa Başkan Erdoğan 53,5 oy oranına sahip. Kemal Kılıçdaroğlu ise 46,5 olarak gözlemlendi.

            BU PAZAR SEÇİM OLSA HANGİ PARTİ NE KADAR OY ALIYOR?

            Araştırmada partilerin oy oranları da tespit edildi. Ankete göre AK Parti ve Cumhur İttifakı açık ara farkla önde gözüküyor. AK Parti 41,1 iken en yakın rakibi CHP 25,4 oranına sahip.

            İYİ PARTİ BARAJI GEÇEMİYOR
            İyi Parti ise ankette beklediği sonucu bulamayarak yüzde 6,9 ile baraj altında kaldı.

            İyi Parti'nin ardından Memleket Partisi yüzde 3,3 oy alırken, Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı yüzde 1,5 olarak çıktı.

            Zafer Partisi ve Türkiye İşçi Partisi de yüzde 1,1'lik eşit oy oranlarına sahip oldu.

            Son olarak Büyük Birlik Partisi yüzde 0,4'te kaldı ve diğer partilerin oy oranı da 0,3 olarak açıklandı.
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            Kılıçdaroğlu ağzıyla kuş tutsa kazanamaz
            Haberler Güncel Muhalif yazar Sevan Nişanyan'dan kronik muhalifleri çıldırtacak sözler: Kemal Kılıçdaroğlu ağzıyla kuş tutsa kazanamaz! Son anket sonuçları nasıl?
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