İşte büyük devlet: Başkan Erdoğan'dan çiftçilere 10 yeni müjde!





Depremin 15. gününden itibaren temellerimizi attık. 650 bin yeni yuva yapıyoruz. Bunlardan 319 bini bir yıl içinde teslim ederek şehirlerimizi ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Pek çok depremden yangından sonra vatandaşlarımızı evleri ile buluşturmuştuk. İnşallah bir daha yapacağız. Van'da, İzmir'de Kütahya'da bunu yaptık mı? Hadi sen de yap, yapamazsın.