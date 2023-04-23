İşte büyük devlet: Başkan Erdoğan'dan çiftçilere 10 yeni müjde!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Nurdağı'nda Belpınar ile Mesthüyük Köyleri ve Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek Köyü Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'nde önemli mesajlar verdi. Muhalefeti eleştirdi:
Depremin 15. gününden itibaren temellerimizi attık. 650 bin yeni yuva yapıyoruz. Bunlardan 319 bini bir yıl içinde teslim ederek şehirlerimizi ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Pek çok depremden yangından sonra vatandaşlarımızı evleri ile buluşturmuştuk. İnşallah bir daha yapacağız. Van'da, İzmir'de Kütahya'da bunu yaptık mı? Hadi sen de yap, yapamazsın.
Bay bay Kemal ve avenesinden bu ülkeye fayda gelmez. Ne Ankara'nın ne İstanbul'un başındaki belediye başkanından bir hayır gelmez. Bunlar çöp demektir, susuzluk demektir. Biz iş yapmanın peşindeyiz. Bunlar da hep yaptığı gibi kentsel dönüşüm projelerimize takoz koyma peşinde.