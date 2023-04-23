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    İşte büyük devlet: Başkan Erdoğan'dan çiftçilere 10 yeni müjde!

    Türkiye, depremin yaralarını sarmaya başladı. 45 günde yapımı tamamlanan bazı köylerdeki “Akıllı Köy Evleri”nin sahipleri, anahtarlarını aldı.

    İşte büyük devlet

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Nurdağı'nda Belpınar ile Mesthüyük Köyleri ve Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek Köyü Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'nde önemli mesajlar verdi. Muhalefeti eleştirdi:



    Depremin 15. gününden itibaren temellerimizi attık. 650 bin yeni yuva yapıyoruz. Bunlardan 319 bini bir yıl içinde teslim ederek şehirlerimizi ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Pek çok depremden yangından sonra vatandaşlarımızı evleri ile buluşturmuştuk. İnşallah bir daha yapacağız. Van'da, İzmir'de Kütahya'da bunu yaptık mı? Hadi sen de yap, yapamazsın.

    Bay bay Kemal ve avenesinden bu ülkeye fayda gelmez. Ne Ankara'nın ne İstanbul'un başındaki belediye başkanından bir hayır gelmez. Bunlar çöp demektir, susuzluk demektir. Biz iş yapmanın peşindeyiz. Bunlar da hep yaptığı gibi kentsel dönüşüm projelerimize takoz koyma peşinde.

        Bunlara 5 tane koyun teslim edemezsiniz. Kimsenin bizi engellemesine izin vermeden çalışmaya devam edeceğiz. Depremin 75. günündeyiz. 11 vilayeti Cumhur ittifakı olarak defaatle dolandık. İnşaatını 45 günde tamamladığımız 45 köy evimizin anahtarların teslim ediyoruz.



        ÇİFTÇİYE 10 MÜJDE
        - Akıllı köy evleri yaygınlaştırılacak.
        - Çiftlere Ziraat Bankası ile sıfır faizli hayvancılık kredileri verilecek.



        - İlk evim kampanyası şartlarıyla, akıllı köylerden ev sahibi olma imkanı getirilecek.
        - Mevcut evini yıkıp, bu modele uygun eve kavuşmak isteyenlere uygun şartlı finansman sağlanacak.
        - Kırsal dönüşüm kapsamında teşvikler olacak.



            - Her hanede bir asgari ücret garantisi olacak.
            - Sulama altyapıları güçlendirilecek.
            - Sözleşmeli üretim yaygınlaştırılacak.



            - Sebze ve meyve yetiştirme amaçlı sera yatırımları desteklenecek.
            - Azotlu gübrelerde dışa bağımlılık azaltılacak.

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            Haberler Güncel İşte büyük devlet: Başkan Erdoğan'dan çiftçilere 10 yeni müjde!
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