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    • 22.04.2023 22:37
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    Sudan'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor

    Son dakika... Sudan'da çatışma bölgelerinde bulunan Türk vatandaşları tahliye ediliyor. Türk Dışişleri Bakanlığı'dna yapılan açıklamada, "Sudan genelindeki çatışmalar nedeniyle ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımız, Hartum Büyükelçiliğimizin tahliye sürecine ilişkin duyurularını Büyükelçiliğimiz sosyal medya hesaplarından takip edebilirler." denildi.

    Sudan’daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor

    Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar nedeniyle yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarının yarın tahliye edileceğini duyurdu.



    Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Sudan genelinde devam etmekte olan çatışmalar ışığında yapılan güvenlik değerlendirmeleri neticesinde, bilhassa çatışma bölgelerinde bulunan vatandaşlarımızın yarın (23 Nisan Pazar) kara yoluyla üçüncü bir ülke üzerinden ülkemize tahliye edilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

    Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

    "Tahliye edilecek vatandaşlarımızın, 22 ila 24 saat sürmesi öngörülen seyahate uygun olarak, rahat ayakkabı ve kıyafetler tercih etmeleri, su ve gıda dahil, en fazla 8 kilogramlık el bagajının yanı sıra, pasaport ve kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir."

    Vatandaşların toplanma ve hareket noktası olarak kayıtlı iki merkezin belirlendiği bildirilen açıklamada, "1. Yer: Rotana, Al Salaam Otel (Hareket Saati: 06.00), 2. Yer: Nur Camii, Kafuri (Hareket Saati: 06.30), 3. Yer: Wad Medeni (Hareket Saati: 7:30) Bu aşamada tahliye olmak isteyen vatandaşlarımızın belirtilen saatlerde toplanma noktalarında hazır bulunmaları, Büyükelçiliğimiz Whatsapp gruplarını ve sosyal medya hesaplarını yakından takip etmeleri önemle duyurulur." denildi.

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