Tunceli'de otomobil Munzur Çayı'na uçtu: 3 genç kayıp!

Tunceli-Ovacık kara yolunun 40'ıncı kilometresinde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilin Munzur Çayı'na uçtu.
Debisi yüksek çayda, otomobildeki 2 kişinin araçtan çıktığı ancak daha sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolduğu belirtildi. Bölgede 3 kişi için helikopter destekli arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Kaza, öğlen saatlerinde Tunceli- Ovacık kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Bayram tatili Diyarbakır'dan Ovacık'a seyir halinde olan iki otomobilden biri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Munzur Çayı'na uçtu.