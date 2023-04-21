Tunceli'de otomobil Munzur Çayı'na uçtu: 3 genç kayıp!

"SUYUN DEBİSİ ÇOK YÜKSEK VE TEHLİKELİ"

Munzur Arama Kurtarma Saha Şefi Hikmet Gökmen, "Aldığımız bilgiye göre iki araç halinde Diyarbakır'dan Ovacık'a gidiyorlar. Yolda bir araç direksiyon hakimiyetini kaybedince suya düşüyor. Diğer otomobildekiler, araçta 3 kişi olduğunu söyledi. Suya düşen araçtaki 2 kişinin cam tavandan çıktığını, daha sonra akıntıya kapıldığı söylediler. Şu anda akıntı aşırı fazla olduğu için su kenarında gözlem yapabiliyoruz. Suyun debisi çok yüksek ve tehlikeli. Şu anda araç ve şahıslara dair bir ize rastlamadık" dedi..

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