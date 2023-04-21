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    • 21.04.2023 12:26
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    Son dakika: Gaziantep'te Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na depremzede tepkisi: Yakıştıramadık

    Bayram namazını Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Fatih Millet Cami'nde kılınan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na bir depremzede 7'li koalisyonda yer aması nedeniyle tepki göstererek, "Nurdağı'na hoş gelmiş ama yanlış yere gidiyor" dedi.

    İHA
    Davutoğlu’na depremzede tepkisi: Yakıştıramadık

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bayram namazını kıldı.

    Fatih Millet Cami'nde bayram namazı kılan Davutoğlu, burada vatandaşlarla bayramlaştı. Bazı depremzedeler Davutoğlu'na ilgi gösterirken, bir depremzede ise tepki gösterdi.

    İsmini vermek istemeyen bir depremzede, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun, HDP'nin de destek verdiği Millet İttifakı'nda yer almasına anlam veremediklerini ifade ederek, "Ahmet Davutoğlu, Nurdağı'na gelmiş. Hoş gelmiş ama yanlış yere gidiyor. Nereye gittiği bilmiyor. Biz bu adamdan böyle bir şey ummuyorduk. Nereye gidiyor belli değil. Yakıştıramadık" diyerek tepki gösterdi.

    Davutoğlu, ilçedeki programında depremzedelerle bir araya geldi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Gaziantep'te Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na depremzede tepkisi: Yakıştıramadık
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