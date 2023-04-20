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    Başkan Erdoğan'dan bay bay Kemal'e tepki: "Siyasi mevta olacak"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3. mitingini Denizli'de yaptı. 7'li koalisyona ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıkan Erdoğan, “Emperyalistler, Bay Bay Kemal’in yanında saf tuttu. Ama 14 Mayıs’ta siyasi mevta olacak” dedi.

    Siyasi mevta olacak

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3. mitingini Denizli'de yaptı. 7'li koalisyona ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı:



    -6'LI masa 7'li oldu. İki belediye başkanını da eklediler. Oldu, dokuz. Nihayet Bay Bay Kemal'i aday ilan ettiler.
    -Masanın adayının belli olmasıyla birlikte PKK ve FETÖ yöneticileri de bu isme destek vermek için saklandıkları inlerden başlarını çıkarmaya başladılar.



    -ABD'den Avrupa'ya ülkemize ve milletimize diz çöktüren emperyalistler Bay Bay Kemal'in yanında saf tuttu.
    - Biz bazıları gibi yıkmaya değil; inşa etmeye geldiğimiz için milletimizin huzuruna elimizin boş çıkmadık.



        - Şimdi de inşallah 14 Mayıs'ta ben vatandaşlarımla birlikte bunları sandığa gömeceğiz. Bay Bay Kemal ve yanındakiler, 14 Mayıs'ta siyasi mevta olacak.
        - Demokrasimizi geliştirmeye, yeni yatırımlarla kalkınmayı hızlandırmayla yönelik pek çok projemiz seçim beyannamemizde var.

        MÜJDE BU AKŞAM
        Karadeniz'de bulunan doğalgaz, bu akşam Türkiye Yüzyılı'na atıfla saat 20.23'te Filyos'ta karaya çıkartılacak. Başkan Erdoğan'ın törende konutlara aylık 25 metreküpe kadar kullanılan doğalgazın ücretsiz verileceğini açıklaması bekleniyor.

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