Başkan Erdoğan'dan bay bay Kemal'e tepki: "Siyasi mevta olacak"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3. mitingini Denizli'de yaptı. 7'li koalisyona ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı:
-6'LI masa 7'li oldu. İki belediye başkanını da eklediler. Oldu, dokuz. Nihayet Bay Bay Kemal'i aday ilan ettiler.
-Masanın adayının belli olmasıyla birlikte PKK ve FETÖ yöneticileri de bu isme destek vermek için saklandıkları inlerden başlarını çıkarmaya başladılar.
-ABD'den Avrupa'ya ülkemize ve milletimize diz çöktüren emperyalistler Bay Bay Kemal'in yanında saf tuttu.
- Biz bazıları gibi yıkmaya değil; inşa etmeye geldiğimiz için milletimizin huzuruna elimizin boş çıkmadık.