Başkan Erdoğan'dan bay bay Kemal'e tepki: "Siyasi mevta olacak"





- Şimdi de inşallah 14 Mayıs'ta ben vatandaşlarımla birlikte bunları sandığa gömeceğiz. Bay Bay Kemal ve yanındakiler, 14 Mayıs'ta siyasi mevta olacak.

- Demokrasimizi geliştirmeye, yeni yatırımlarla kalkınmayı hızlandırmayla yönelik pek çok projemiz seçim beyannamemizde var.



MÜJDE BU AKŞAM

Karadeniz'de bulunan doğalgaz, bu akşam Türkiye Yüzyılı'na atıfla saat 20.23'te Filyos'ta karaya çıkartılacak. Başkan Erdoğan'ın törende konutlara aylık 25 metreküpe kadar kullanılan doğalgazın ücretsiz verileceğini açıklaması bekleniyor.

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