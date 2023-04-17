Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov'dan Türkiye'ye ziyaret!

GÖRÜŞMEDE İKİLİ KONULAR MASAYA YATIRILACAK

Milli Savunma Bakanı Akar, Kubrakov ile Kayseri'de bir araya gelecek. Görüşmede, Türkiye'nin girişimleri ile oluşturulan tahıl girişimi başta olmak üzere ikili konuların ele alınması bekleniyor.

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