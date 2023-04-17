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    • 17.04.2023 18:04
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    Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov'dan Türkiye'ye ziyaret!

    Son dakika... Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, yarın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Görüşmede, Türkiye'nin girişimleri ile oluşturulan tahıl girişimi başta olmak üzere ikili konuların ele alınması bekleniyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ukrayna’dan Türkiye’ye kritik ziyaret!

    Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile bir araya gelecek. Milli Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre, Akar'ın daveti üzerine Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov yarın Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

    GÖRÜŞMEDE İKİLİ KONULAR MASAYA YATIRILACAK
    Milli Savunma Bakanı Akar, Kubrakov ile Kayseri'de bir araya gelecek. Görüşmede, Türkiye'nin girişimleri ile oluşturulan tahıl girişimi başta olmak üzere ikili konuların ele alınması bekleniyor.

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    Haberler Güncel Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov'dan Türkiye'ye ziyaret!
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