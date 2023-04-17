Başkan Erdoğan: Seçim masadaki kirli pazarlıklarla değil milletin gönlünde kazanılır

Bazı deprem turistlerinin buraya gelip resim çektirip döndüğünü görüyoruz. Aralarındaki fay hatlarıyla baş edemeyenlerin, felaketin üstesinden gelmesi zaten mümkün değil.
Seçim, sosyal medya mecralarında yapılan kirli pazarlıklarla kazanılmıyor. Seçim önce milletin gönlünde sonra sandıkta kazanılıyor... Çözüm adresi yine biziz.
MİLLETİM GEREKEN DERSİ VERECEKTİR
Başkan Erdoğan, Şanlıurfa'da düzenlenen iftar programında konuştu: Afet bölgesindeki kardeşlerimiz her şeyin farkında. Kimin sadece laf kalabalığı yaptığını, kimin ne iş yaptığını depremzedelerimiz görüyor. Milletimiz burada hayata tutunma mücadelesi verirken onlar koltuk peşinde, bakanlık peşinde koşuyorlar. Bay Kemal İngiltere'den 300 milyar dolar getiriyormuş? Ya sana kim güvenir de böyle bir parayı verir. Açık açık da söylüyor. Demek ki, bunlar tefeciliğe soyundu. Başka izahı yok. Milletim teröristlerle kol kola gezenlere, 14 Mayıs'ta gereken dersi verecektir.