Başkan Erdoğan: Seçim masadaki kirli pazarlıklarla değil milletin gönlünde kazanılır





MİLLETİM GEREKEN DERSİ VERECEKTİR

Başkan Erdoğan, Şanlıurfa'da düzenlenen iftar programında konuştu: Afet bölgesindeki kardeşlerimiz her şeyin farkında. Kimin sadece laf kalabalığı yaptığını, kimin ne iş yaptığını depremzedelerimiz görüyor. Milletimiz burada hayata tutunma mücadelesi verirken onlar koltuk peşinde, bakanlık peşinde koşuyorlar. Bay Kemal İngiltere'den 300 milyar dolar getiriyormuş? Ya sana kim güvenir de böyle bir parayı verir. Açık açık da söylüyor. Demek ki, bunlar tefeciliğe soyundu. Başka izahı yok. Milletim teröristlerle kol kola gezenlere, 14 Mayıs'ta gereken dersi verecektir.

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