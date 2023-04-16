CHP'li Fikri Sağlar'ın Diyarbakır iddiası fos çıktı! Paylaştığı fotoğraf 8 yıl öncesine ait çıktı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da inşa edilen Selahaddin Eyyubi Cami ve Külliyesi'nin açılışı ile Deprem Konutları Temel Atma ve anahtar teslimi töreni için Diyarbakır'a gitmişti. Başkan Erdoğan burada önceki gün (14 Mayıs 2023) Diyarbakırlılara seslenerek açıklamalarda bulunmuştu.
FOTOĞRAFLA "AVUÇ İNSAN VAR" ALGISI YAPTI
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) PM Üyesi Fikri Sağlar ise sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ın açılış programında konuşma yaptığı alanın boş olduğunu iddia ederek bir fotoğraf karesi paylaştı.
Sağlar sosyal medyadan "14 Nisan 2023 Erdoğan'ın Diyarbakır mitingi. Meydanda bir avuç insan var. Diyarbakırlı yurttaşlar Erdoğan'ı silmiş" ifadelerini kullanarak bir propagandaya da girişti. Gerçek ise kısa süre sonra ortaya çıktı.