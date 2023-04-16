CHP'li Fikri Sağlar'ın Diyarbakır iddiası fos çıktı! Paylaştığı fotoğraf 8 yıl öncesine ait çıktı!

8 YIL ÖNCEKİ FOTOĞRAFI PAYLAŞMIŞ!

Fikri Sağlar'ın paylaştığı fotoğraf karesinin 2 Mayıs 2015 yılına ait olduğu ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, 8 yıl önceki fotoğrafı kullanarak alanın boş kaldığını öne süren Fikri Sağlar'ın paylaştığı fotoğraf karesinin ise Başkan Erdoğan'ın farklı bir toplu açılış için yıllar önce gittiği Diyarbakır'ın İstasyon Caddesi'ndeki miting alanına halk toplanmadan önce çekildiği bir kare olduğu öğrenildi.