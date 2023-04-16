Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.04.2023 18:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.04.2023 19:10
    ABONE OL

    CHP'li Fikri Sağlar'ın Diyarbakır iddiası fos çıktı! Paylaştığı fotoğraf 8 yıl öncesine ait çıktı!

    Seçimler yaklaştıkça CHP’nin algı operasyonları hızlandı. Özellikle Başkan Erdoğan’ın gerçekleştirdiği programlara katılımın az olduğu iddiaları son dönemdeki en büyük yalanları oldu. CHP’li Fikri Sağlar, Başkan Erdoğan’ın Diyarbakır’da gerçekleştirdiği açılış programına katılımın az olduğu iddiasıyla bir fotoğraf paylaştı. Ancak söz konusu fotoğrafın 8 yıl öncesine ait olduğu ortaya çıktı.

    CHP’li Fikri Sağlar’ın Diyarbakır iddiası fos çıktı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da inşa edilen Selahaddin Eyyubi Cami ve Külliyesi'nin açılışı ile Deprem Konutları Temel Atma ve anahtar teslimi töreni için Diyarbakır'a gitmişti. Başkan Erdoğan burada önceki gün (14 Mayıs 2023) Diyarbakırlılara seslenerek açıklamalarda bulunmuştu.

    FOTOĞRAFLA "AVUÇ İNSAN VAR" ALGISI YAPTI
    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) PM Üyesi Fikri Sağlar ise sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ın açılış programında konuşma yaptığı alanın boş olduğunu iddia ederek bir fotoğraf karesi paylaştı.

    Sağlar sosyal medyadan "14 Nisan 2023 Erdoğan'ın Diyarbakır mitingi. Meydanda bir avuç insan var. Diyarbakırlı yurttaşlar Erdoğan'ı silmiş" ifadelerini kullanarak bir propagandaya da girişti. Gerçek ise kısa süre sonra ortaya çıktı.

        8 YIL ÖNCEKİ FOTOĞRAFI PAYLAŞMIŞ!
        Fikri Sağlar'ın paylaştığı fotoğraf karesinin 2 Mayıs 2015 yılına ait olduğu ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, 8 yıl önceki fotoğrafı kullanarak alanın boş kaldığını öne süren Fikri Sağlar'ın paylaştığı fotoğraf karesinin ise Başkan Erdoğan'ın farklı bir toplu açılış için yıllar önce gittiği Diyarbakır'ın İstasyon Caddesi'ndeki miting alanına halk toplanmadan önce çekildiği bir kare olduğu öğrenildi.

        14 Nisan 2023 tarihinde ise anahtar teslim töreni ve cami açılışında Başkan Erdoğan, Diyarbakır'daki Kışla Caddesi'nde konuşma yapmıştı. Sosyal medyada ise birçok kişi 2015 yılındaki fotoğraf karesini paylaşarak insanları yanıltan Fikri Sağlar'a tepki gösteriyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        İzsiz tepkisi: Oğlumun kanını kaç paraya sattınız?
        Haberler Güncel CHP'li Fikri Sağlar'ın Diyarbakır iddiası fos çıktı! Paylaştığı fotoğraf 8 yıl öncesine ait çıktı!
            loading
            SON DAKİKA