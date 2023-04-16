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    CHP'de Sado krizi: Bıyık altından gülüyor!

    CHP Ankara 1. Bölge 4. sıra Milletvekili adayı eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Ergenekon ve Balyoz davaları sırasındaki açıklamaları ve tavırları ile tepki çekmişti. Ergin’in aday gösterilmesi, partilileri isyan ettirdi. Sadullah Ergin, CHP'den aday olunca bıyıklarını kesti. Partililerin tepkisine aldırış etmeyen Ergin, " Adaylıktan çekilmeyi düşünmüyorum" dedi.

    Bıyık altından gülüyor

    7'li koalisyonun ortağı DEVA, tartışmalı isim Sadullah Ergin'i aday gösterdi. CHP de, Çankaya'dan listeye ekledi. Partide tepkiler yükseldi.


    Ergin de bıyıklarını kesip imaj değişikliğine gitti. Ama itirazlar bitmek bilmedi. "Adaylıktan çekil" telkinleri geldi. Ama o, "Adaylıktan çekilmeyi düşünmüyorum" dedi.

    Bunu duyan Canan Kaftancıoğlu'nun eşi Naki Kaftancıoğlu'ndan sert tepki geldi. "Sen benim oyumla Meclis'e girecek misin? Avucunu yalarsın!" dedi. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da konuya girdi. "Sadullah Bey Meclis'e gelirse, o günlerin hesabını versin. Belki de hesap sorma anlamında bir fırsat olacak. Belki de suç ortaklarını anlatacaktır" diyerek tartışmayı başka bir mecraya çekti.

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tavrını belli etti: Eski alışkanlıklardan kurtulmak lazım. Zaman içerisinde bu olacak...


        İMRALI RÜYASI
        Kızıltepe'de seçim bürosu açılışında terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük sloganları atıldı. HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, Kürt sorununun çözümünün İmralı'nın kapılarının açılması ile mümkün olabileceği yönünde skandal bir açıklama yaptı.

        HDP Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk "Bu seçim Kürt halkının geleceğini belirleyecek bir seçim olacak" ifadesini kullandı. Polis, taşkınlık yapan ve yasa dışı slogan atan grubu tazyikli su ve biber gazı kullanarak dağıttı.

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        Emekçiye CHP zulmü
        Haberler Güncel CHP'de Sado krizi: Bıyık altından gülüyor!
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