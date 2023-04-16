CHP'de Sado krizi: Bıyık altından gülüyor!

7'li koalisyonun ortağı DEVA, tartışmalı isim Sadullah Ergin'i aday gösterdi. CHP de, Çankaya'dan listeye ekledi. Partide tepkiler yükseldi.
Ergin de bıyıklarını kesip imaj değişikliğine gitti. Ama itirazlar bitmek bilmedi. "Adaylıktan çekil" telkinleri geldi. Ama o, "Adaylıktan çekilmeyi düşünmüyorum" dedi.
Bunu duyan Canan Kaftancıoğlu'nun eşi Naki Kaftancıoğlu'ndan sert tepki geldi. "Sen benim oyumla Meclis'e girecek misin? Avucunu yalarsın!" dedi. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da konuya girdi. "Sadullah Bey Meclis'e gelirse, o günlerin hesabını versin. Belki de hesap sorma anlamında bir fırsat olacak. Belki de suç ortaklarını anlatacaktır" diyerek tartışmayı başka bir mecraya çekti.