Başkan Erdoğan Pendik'teki gençlere seslendi: İnşallah sandıkları patlatacağız





14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için gençlerden söz alan Erdoğan, "Pendik gençliği çok dinamiktir. Bu genç kadroyla beraber de inşallah sizin (Murat Kurum) Pendik'teki liderliğiniz çok farklı bir neticeyi de getirecektir. Fakat rehavete kapılamayız, işi hafife alamayız. İşi çok sağlam tutacağız ve birinci bölgenin önemli bir ilçesi olan Pendik'in inşallah Kadıköy'ü geride bırakması lazım." diye konuştu.

Salondakilere, "Gençler buna var mıyız, Kadıköy'ü geride bırakmaya hazır mıyız?" diye seslenen Erdoğan'a gençler, "Evet" yanıtını verdi.

Gençlere AK Parti döneminde yapılan çalışmalardan bazılarını anlatan Kurum, programa katılan gençlerin sorularını yanıtladı.