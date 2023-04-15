Başkan Erdoğan Pendik'teki gençlere seslendi: İnşallah sandıkları patlatacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'teki "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye" programına telefonla bağlanarak gençlere seslendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleşen programa gençlerin yoğun ısrarı üzerine bağlanan Başkan Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinde Pendik'in yoğun desteğini alacaklarına inandığını belirtti.
Pendik'in 14 Mayıs'ta neler yapacağını şimdiden görür gibi olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, "Fakat tabii durmayacağız, daha fazla çalışacağız ve inşallah sandıkları da patlatacağız. Ben ana kademeye, kadın kollarına ve gençlere özellikle sesleniyorum; durmak yok, yola devam, diyorum. Bizim bu sloganımız malum ilk günden bugüne devam eden bir slogandır. Bugüne kadar gençlerimiz bundan hiçbir zaman taviz vermediler, şimdi de taviz vermeyeceklerine inanıyorum." dedi.
İstanbul 1. Bölgeden AK Parti milletvekili adayı olan Kurum'un da genç olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Bu genç kadroyla beraber inşallah 14 Mayıs'ta Anadolu Yakası'ndan, 1. Bölge'den farklı bir ses getireceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.