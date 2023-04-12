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    • 12.04.2023 12:30
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    Mısır'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Dışişleri Bakanı Şukri geliyor

    Son dakika haberleri... Mısır ve Türkiye arasında atılan normalleşme adımları kapsamında yeni temaslar da devam ediyor. Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle 13 Nisan'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

    takvim.com.tr
    Mısır’dan Türkiye’ye kritik ziyaret

    Türkiye ile Mısır arasında atılan normalleşme adımlarına yenisi ekleniyor.

    Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle 13 Nisan'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

    ŞUKRİ ZİYARETİ DUYURMUŞTU
    Şukri bugün yaptığı açıklamada Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Mısır-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesinin iyi komşuluk, karşılıklı saygı, içişlerine karışmama, barış ve istikrarın sağlanması ve bölgesel barışı bozacak her türlü eylemden kaçınılması ilkelerine dayanacağını vurguladı.

    DEPREM SONRASI ZİYARETE GELDİ
    Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Mısır'ın yardımlarını teslim etmek üzere Türkiye'ye ziyarette bulunmuştu.

    Şukri ve Çavuşoğlu, yardımları getiren geminin limana yanaşması sırasında Mersin Uluslararası Limanı'nda düzenlenen törene katıldı.

    Mısır'a ve halkına depremzedeler için gönderdikleri yardımlardan dolayı teşekkür eden Çavuşoğlu, dostluk ve kardeşliğin zor zamanlarda belli olduğunu belirtti.

    11 YIL SONRA İLK ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olmuştu.

    Çavuşoğlu 18 Mart 2023'te Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile başkent Kahire'de bir araya geldi.

    Bakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İlişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimiz konusunda somut adımlar atmaktan memnunuz." dedi. Şukri ise "Geçmiş yılların telafisi için umutluyuz." ifadelerini kullandı.
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    Haberler Güncel Mısır'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Dışişleri Bakanı Şukri geliyor
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