Mısır'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Dışişleri Bakanı Şukri geliyor

DEPREM SONRASI ZİYARETE GELDİ

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Mısır'ın yardımlarını teslim etmek üzere Türkiye'ye ziyarette bulunmuştu.

Şukri ve Çavuşoğlu, yardımları getiren geminin limana yanaşması sırasında Mersin Uluslararası Limanı'nda düzenlenen törene katıldı.

Mısır'a ve halkına depremzedeler için gönderdikleri yardımlardan dolayı teşekkür eden Çavuşoğlu, dostluk ve kardeşliğin zor zamanlarda belli olduğunu belirtti.