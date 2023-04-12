DEŞİFRE | Oy uğruna ihanet çukuruna düştüler! Davutoğlu ve Babacan'ın 'masum köylü' diye akladığı Osman Şiban tescilli terörist çıktı

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da tüm teşkilatları ve bölücü kadrolarıyla destek verdiği 7'li koalisyon yalan ve iftiraya dayalı söylemleriyle Türk siyasetini kirletiyor.
Koalisyonun küçük ortaklarından Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın "Helikopterden atıldı" diyerek yaygara koparıp "masum köylü" olarak akladığı Osman Şiban hakkında terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Fotoğrafta: Tescilli terör suçlusu Osman Şiban
Şiban, 11 Eylül 2020 tarihinde Van'ın Çatak ilçesinde Servet Turgut ile birlikte gözaltına alınmıştı. O tarihte aynı bölgede 3 kahraman vatan evladı da şehadet şerbeti içerek şehit olmuştu.
DAVUTOĞLU NE DEMİŞTİ?
O dönem Amerikan sermayeli tetikçi FOX TV'de yayına çıkan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Van'da helikopterden köylü atıldı. Bu olay doğru. Babasıyla konuştum. Doğru! Bu olay yaşandı..." iftirasında bulunarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni karalamıştı.
Davutoğlu olayı sistematik bir provokasyon malzemesi haline getirmiş, Türkiye'nin hukuk devleti olmadığını öne sürerek, "Şüpheler ve soru işaretleri aydınlatılmalı!.. Hukuk devleti olayları örtbas etmez, aydınlatır. Eğer akıllarda şüphe kalırsa, güven sarsılır. Hayatını kaybeden Servet Turgut'un helikopterden atıldığı iddiası doğru mu? Gerçekler mutlaka ortaya çıkmalı, #ServetTurgut'a ne oldu?" ifadelerini kullanmıştı.
Fotoğrafta: Gelecek Partisi'nin sosyal medya hesaplarında yer alan ve teröristleri masumlaştıran 'Helikopterden köylü atıldı' paylaşımları
Davutoğlu'ndan sonra DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da olay üzerinden siyaset devşirip kirli bir algı gütmüştü.