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    • 12.04.2023 19:26
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    DEŞİFRE | Oy uğruna ihanet çukuruna düştüler! Davutoğlu ve Babacan'ın 'masum köylü' diye akladığı Osman Şiban tescilli terörist çıktı

    7'li koalisyonun küçük ortaklarından Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, oy uğruna ihanet çukuruna düştü... "Van'da helikopterden köylü atıldı" iftirasına sarılıp Türk Silahlı Kuvvetleri'ni karalayan, devleti 'işkence yaptı' diye suçlayan ikilinin "masum köylü" olarak akladığı Osman Şiban hakkında terör suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Öte yandan FETÖ ve PKK medyası da 'helikopterden köylü atıldı' iftirasını çarpıtılmış hayali çizimlerle paylaşıp, dezenformasyon yaydı. Takvim.com.tr, 7'li koalisyon, FETÖ ve PKK unsurlarının yaydığı sistematik dezenformasyonu somut gerçeklerle bozguna uğrattı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    ’Masum köylü’ dediler, tescilli terörist çıktı

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da tüm teşkilatları ve bölücü kadrolarıyla destek verdiği 7'li koalisyon yalan ve iftiraya dayalı söylemleriyle Türk siyasetini kirletiyor.



    Koalisyonun küçük ortaklarından Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın "Helikopterden atıldı" diyerek yaygara koparıp "masum köylü" olarak akladığı Osman Şiban hakkında terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.


    Fotoğrafta: Tescilli terör suçlusu Osman Şiban

    Şiban, 11 Eylül 2020 tarihinde Van'ın Çatak ilçesinde Servet Turgut ile birlikte gözaltına alınmıştı. O tarihte aynı bölgede 3 kahraman vatan evladı da şehadet şerbeti içerek şehit olmuştu.



    DAVUTOĞLU NE DEMİŞTİ?
    O dönem Amerikan sermayeli tetikçi FOX TV'de yayına çıkan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Van'da helikopterden köylü atıldı. Bu olay doğru. Babasıyla konuştum. Doğru! Bu olay yaşandı..." iftirasında bulunarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni karalamıştı.

    Davutoğlu olayı sistematik bir provokasyon malzemesi haline getirmiş, Türkiye'nin hukuk devleti olmadığını öne sürerek, "Şüpheler ve soru işaretleri aydınlatılmalı!.. Hukuk devleti olayları örtbas etmez, aydınlatır. Eğer akıllarda şüphe kalırsa, güven sarsılır. Hayatını kaybeden Servet Turgut'un helikopterden atıldığı iddiası doğru mu? Gerçekler mutlaka ortaya çıkmalı, #ServetTurgut'a ne oldu?" ifadelerini kullanmıştı.


    Fotoğrafta: Gelecek Partisi'nin sosyal medya hesaplarında yer alan ve teröristleri masumlaştıran 'Helikopterden köylü atıldı' paylaşımları

    Davutoğlu'ndan sonra DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da olay üzerinden siyaset devşirip kirli bir algı gütmüştü.





        BABACAN DEVLETİ 'İŞKENCE YAPMAK' İLE SUÇLAMIŞTI
        Babacan da terör suçlusu Osman Şiban'ın yanındaki Servet Turgut'u 'köylü çifçi' olarak tanımlayıp, devleti 'işkence yapmak' ile suçlamıştı.

        Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın canhıraş bir şekilde üzerine gidip siyasi malzeme haline getirdiği bu konuyu o dönem HDP saflarında olan Ahmet Şık da diline dolamış, yapılan araştırmalar ve yürütülen çalışmalar sonucu böyle bir şeyin olmadığını söylemişti.

        OY UĞRUNA İHANET ÇUKURUNA DÜŞTÜLER
        Tüm bu gelişmelerin ışığında Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın "masum köylü" diye savunduğu Osman Şiban'ın tescilli terörist olması, Davutoğlu ve Babacan'ın oy uğruna düştüğü ihanet çukurunu da gözler önüne serdi.




        Öte yandan FETÖ ve PKK medyası da 'helikopterden köylü atıldı' iftirasını çarpıtılmış hayali çizimlerle paylaşıp, dezenformasyon yaydı.

        Bu durumu somut örneklerle ele alalım;



        -Gazete Duvar, çarpıtılmış çizimleri yayıp terör suçlusunu aklama girişiminde bulundu.



        - PKK'nın sosyal medya ayaklarından biri olan Özgür Gündem isimli portal



        - FETÖ'nün sosyal medyaki yapılanmalarından biri olan Kronos...
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            Haberler Güncel DEŞİFRE | Oy uğruna ihanet çukuruna düştüler! Davutoğlu ve Babacan'ın 'masum köylü' diye akladığı Osman Şiban tescilli terörist çıktı
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