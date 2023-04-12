DEŞİFRE | Oy uğruna ihanet çukuruna düştüler! Davutoğlu ve Babacan'ın 'masum köylü' diye akladığı Osman Şiban tescilli terörist çıktı









BABACAN DEVLETİ 'İŞKENCE YAPMAK' İLE SUÇLAMIŞTI

Babacan da terör suçlusu Osman Şiban'ın yanındaki Servet Turgut'u 'köylü çifçi' olarak tanımlayıp, devleti 'işkence yapmak' ile suçlamıştı.



Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın canhıraş bir şekilde üzerine gidip siyasi malzeme haline getirdiği bu konuyu o dönem HDP saflarında olan Ahmet Şık da diline dolamış, yapılan araştırmalar ve yürütülen çalışmalar sonucu böyle bir şeyin olmadığını söylemişti.



OY UĞRUNA İHANET ÇUKURUNA DÜŞTÜLER

Tüm bu gelişmelerin ışığında Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın "masum köylü" diye savunduğu Osman Şiban'ın tescilli terörist olması, Davutoğlu ve Babacan'ın oy uğruna düştüğü ihanet çukurunu da gözler önüne serdi.