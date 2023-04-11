CHP listelerde PKK’ya ve FETÖ’ye göz kırptı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin YSK'ya sunduğu listeye karşı, parti tabanı bile kazan kaldırdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA, Saadet, Gelecek ve Demokrat Parti'ye 72 kontenjan ayırdı. Bunlardan 30-35'i, listelerde seçilebilecek sıralara yazıldı.



Kılıçdaroğlu, kendi adayları arasında da FETÖ destekçisi, PKK sempatizanı hatta LGBT savunucularının da adını yazdı. Ankara 1. Bölge 3. sıradan aday gösterilen Onur Konuralp'ın geçmiş dönemdeki twitleri şok etkisi yarattı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını paylaşan Konuralp, "Öcalan'ın yeni fotoğrafı. Tarzı hiç fena değil" ifadesini kullanmıştı.



İzmir'den aday gösterilen Gökçe Gökçen de LGBT'yi her fırsatta "onur hareketi" olarak tanımladı. FETÖ destekçisi Taraf gazetesinin eski yazarlarından Yüksel Taşkın'ın İzmir 1. bölge 1. sıradan aday gösterilmesi tartışma yarattı. Denizli 1. sıra milletvekili adayı Gülizar Biçer Karaca da PKK ve FETÖ mensuplarının devlete dönüşü anlamına gelen KHK'ların kökten kaldırılması için canla başla çalışmıştı.

Ceyhan TORLAK