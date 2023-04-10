Son dakika: Adıyaman’daki konteyner ve prefabrik evlerde kaç depremzede barınıyor? Bakan Karaismailoğlu açıkladı

Depremin ilk gününden itibaren Adıyaman'da birlik ve dayanışma ruhunu inşa ettiklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Adıyaman'ımızın, ülkemizin en ihtiyaç duyduğu zamanda gösterdiğimiz bu birlik, hepimize en büyük destek oldu. Bu sayede gittikçe daha da güçlendik. Bu sayede afetin ilk gününde başlattığımız çalışmalarımızı aynı titizlikle sürdürüyoruz. Bildiğiniz gibi hasarlı binaların yıkılması ve enkazların kaldırılması için çalışırken, diğer yandan altyapı ve yeniden inşa çalışmalarını yürütüyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle depremzede kardeşlerimizin kalıcı yuvalarının temelini attık. Hızlıca herkesi konteyner ve prefabrik kentlere taşımak, kalıcı konutlar yapılana kadar buralarda daha düzenli bir hayat sunmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Su, elektrik, kanalizasyon, internet gibi tüm altyapısıyla vatandaşlarımızı rahat ettirecek geçici barınma ve yaşam alanlarını yaygınlaştırıyoruz. Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde konteyner ve prefabrik kent kurma çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Tüm illerimizi, bölgemizi yeniden bayındır kılmak ve ihya etmek için ilk andan itibaren gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Felaketin yaralarını hızla sardığımız bu günlerde, aynı zamanda umut dolu, aydınlık yarınların da temelini atıyoruz. Adıyaman Merkez ve ilçelerindeki konteyner ve prefabrik evlerde 2 bin 600 ailemizle 11 bin in üstünde Adıyamanlı kardeşimiz barınıyor. Bu sayılar elbette gün geçtikçe daha da artacak, böylece hayatın hızla normal akışına dönmeye başladığına şahit olacağız. Geleceğe ışık tutan, çok daha güçlü ve gelişmiş bir Adıyaman kuracağız. Bölgemizin, insanımızın derdi, sıkıntısı bitene kadar da durmayacağız. Afetin ilk gününden itibaren buradayız. Adıyaman'ımızı ve tüm afet bölgemizi yeniden bayındır kılana kadar da burada, kardeşlerimizin yanında olacağız. Umudumuz büyük, kendimize ve milletimize güvenimiz tam. Bugüne kadar neyin sözünü verdiysek yaptık.