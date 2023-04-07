Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iftarda sağlıkçılarla bir araya geldi. Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SAĞLIKÇILARLA İFTARDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Sizlerin şahsında, tüm sağlık çalışanlarına ülkemize ve milletimize sundukları hizmetler için teşekkür ediyorum. Milyonlarca insanın hayatına mal olan koronavirüs salgınında biz de olumsuz etkilendik. Salgın döneminde hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadık. Ekonomik bakımından bizden çok daha zengin ülkelerde gözlenen vahim durum ülkemizde yaşanmadı. En büyük sağlık kriz denen bu salgını takdire şayan bir organizasyonla atlattık.