Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.04.2023 19:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.04.2023 20:43
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'dan 'sağlıkçılarla iftar' programında önemli açıklamalar: "28 Nisan'da Kocaeli Şehir Hastanesi'ni açacağız"

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iftarda sağlıkçılarla bir araya geldi. Erdoğan, "28 Nisan'da Kocaeli Şehir Hastanesi'ni açacağız" dedi. Yeni katılımlarla sağlık ordusunun güçleneceğini dile getiren Erdoğan, "42.500 sağlık personeli alıyoruz" ifadelerini kullandı. Bir fotoğraf karesi üzerinden iftiraya başlayan muhalefete sosyal medya hesabından sert tepki gösteren Erdoğan, "İstismar peşinde koşanlar bugüne kadar hep kaybetmiştir, inşallah yine kaybedeceklerdir." şeklinde konuştu.

    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iftarda sağlıkçılarla bir araya geldi. Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SAĞLIKÇILARLA İFTARDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE


    İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    Sizlerin şahsında, tüm sağlık çalışanlarına ülkemize ve milletimize sundukları hizmetler için teşekkür ediyorum. Milyonlarca insanın hayatına mal olan koronavirüs salgınında biz de olumsuz etkilendik. Salgın döneminde hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadık. Ekonomik bakımından bizden çok daha zengin ülkelerde gözlenen vahim durum ülkemizde yaşanmadı. En büyük sağlık kriz denen bu salgını takdire şayan bir organizasyonla atlattık.



    DEPREMDE 505 SAĞLIK PERSONELİ YAŞAMINI YİTİRDİ
    Hemen yanı başımızda akan kanın durması için Ukrayna ve Rusya arasında çalışmalarımızı südürüyoruz. Tam önümüzü görmeye başlamışken 6 Şubat'ta tarihimizin en kara gününü yaşadık. Aramızda o günü yaşamış sağlık çalışanlarımız var. Depremde hayatını kaybetmiş 505 sağlık personelimiz bulunuyor.

    Halen 7 bin 731, 1008 kardeşimiz de yoğun bakımda tedavi görüyor. Kendilerine acil şifalar diliyorum. Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum, yaralılarımızla nasıl yakından ilgilendiğinizi biliyorum.

    KOCAELİ'NE ŞEHİR HASTANESİ MÜJDESİ
    Yaralılarımıza özellikle hali hazırda 122 bin 316 sağlık personelimiz depremzedelerimize hizmet veriyor. Hala aktif olan 34 sahra hastanesi kurduk. Şehir hastanelerimizin faydasını deprem sürecinde bir kez daha gördük. Şimdi de inşallah 28'inde Kocaeli'nde yeni bir şehir hastanemizi açıyoruz.

    Milletimizin imdadına koşan sağlık çalışanlarımızı asla ihmal edemeyiz. Sizlerin görevlerini hakkıyla yapabilmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz.

    Yeni katılımlarla sağlık ordumuzu güçlendiriyoruz. 42.500 sağlık personeli alıyoruz.


        İSTİSMAR PEŞİNDE KOŞANLAR BUGÜNE KADAR HEP KAYBETMİŞTİR, İNŞALLAH YİNE KAYBEDECEKLERDİR.
        Konuşmasının ardından sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Çarpıtılmış bir fotoğraf üzerinden hastane inşası çalışmalarımıza iftira atanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz.

        Elbette millete hizmet etmek, eser kazandırmak, taş üstüne taş koymak bir nasip meseledir. Kimi insan iş yapar, kimisi de sadece laf ve dedikodu yapar.

        Deprem bölgesinde 22'si halen aktif olan 34 sahra hastanesi kurduk. Yeni hastane binalarımızın yapımına da süratle başladık.

        Bizim yalanlarla, bühtanlarla, aslı astarı olmayan iftiralarla boşa geçirecek vaktimiz yok. İstismar peşinde koşanlar bugüne kadar hep kaybetmiştir, inşallah yine kaybedeceklerdir. Biz nasıl salgında rekor sürelerde hastanelerimizi devreye aldıysak şimdi de söz verdiğimiz tüm projeleri zamanında bitirip hizmete açacağız." ifadelerini kullandı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Trendyol
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan 'sağlıkçılarla iftar' programında önemli açıklamalar: "28 Nisan'da Kocaeli Şehir Hastanesi'ni açacağız"
            loading
            SON DAKİKA