Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iftarda sağlıkçılarla bir araya geldi. Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SAĞLIKÇILARLA İFTARDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Sizlerin şahsında, tüm sağlık çalışanlarına ülkemize ve milletimize sundukları hizmetler için teşekkür ediyorum. Milyonlarca insanın hayatına mal olan koronavirüs salgınında biz de olumsuz etkilendik. Salgın döneminde hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadık. Ekonomik bakımından bizden çok daha zengin ülkelerde gözlenen vahim durum ülkemizde yaşanmadı. En büyük sağlık kriz denen bu salgını takdire şayan bir organizasyonla atlattık.
DEPREMDE 505 SAĞLIK PERSONELİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Hemen yanı başımızda akan kanın durması için Ukrayna ve Rusya arasında çalışmalarımızı südürüyoruz. Tam önümüzü görmeye başlamışken 6 Şubat'ta tarihimizin en kara gününü yaşadık. Aramızda o günü yaşamış sağlık çalışanlarımız var. Depremde hayatını kaybetmiş 505 sağlık personelimiz bulunuyor.
Halen 7 bin 731, 1008 kardeşimiz de yoğun bakımda tedavi görüyor. Kendilerine acil şifalar diliyorum. Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum, yaralılarımızla nasıl yakından ilgilendiğinizi biliyorum.
KOCAELİ'NE ŞEHİR HASTANESİ MÜJDESİ
Yaralılarımıza özellikle hali hazırda 122 bin 316 sağlık personelimiz depremzedelerimize hizmet veriyor. Hala aktif olan 34 sahra hastanesi kurduk. Şehir hastanelerimizin faydasını deprem sürecinde bir kez daha gördük. Şimdi de inşallah 28'inde Kocaeli'nde yeni bir şehir hastanemizi açıyoruz.
Milletimizin imdadına koşan sağlık çalışanlarımızı asla ihmal edemeyiz. Sizlerin görevlerini hakkıyla yapabilmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz.
Yeni katılımlarla sağlık ordumuzu güçlendiriyoruz. 42.500 sağlık personeli alıyoruz.