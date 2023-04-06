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    • 06.04.2023 20:19
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    TBMM genel kurulu seçim sonrasına kadar tatil edildi!

    Son dakika: TBMM Genel Kurulu, 14 Mayıs milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının YSK tarafından ilanını takip eden üçüncü günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    TBMM Genel Kurulu tatile girdi!

    Son dakika: Türkiye Büyük Millet Meclisi, 27'nci yasama dönemi mesaisini tamamladı. Meclis, 14 Mayıs seçimleri nedeniyle tatile girdi.

    Genel Kurul, son çalışma gününde Amasra'daki maden kazasını araştıran komisyonun raporunu görüştü. RTÜK ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun boş üyelikleri için seçim yapıldı. Siyasi partilerin grup başkan vekilleri Genel Kurul'da son mesajlarını verdi.

    300'Ü AŞKIN KANUN TEKLİFİ YASALAŞTI

    27'nci yasama döneminde, Meclis tarihinde ilk kez 6 yasama yılı boyunca çalışıldı. 300'ü aşkın kanun teklifi yasalaştı. EYT'lilerden sözleşmeli personele, bedelli askerliğin kalıcı hale getirilmesinden seçim barajının düşürülmesine kadar pek çok önemli düzenleme için yoğun mesai yürütüldü.

    28'NCİ DÖNEM PARLAMENTOSU OLUŞACAK

    14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ardından, 28'nci dönem parlamentosu oluşacak. Meclis Genel Kurulu, YSK'nın seçim sonuçlarını ilan etmesini takip eden 3'üncü gün toplanacak.

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    Haberler Güncel TBMM genel kurulu seçim sonrasına kadar tatil edildi!
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